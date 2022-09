Pokémon tra videogiochi, manga e anime ha sempre tenuto nascosti alcuni cognomi dei personaggi, insieme ad alcuni dati inerenti a Ash, compresa la sua età attuale all’interno della storia originale (o meglio viene detta una volta e poi basta).

The Pokémon Company raramente ha condiviso le informazioni ufficiali e i dettagli dei suoi personaggi, suscitando così sempre la curiosità del suo pubblico che ad oggi crea sempre teorie e rumour sull’argomento, senza mai ottenere conferma ufficiali.

Tra i tanti esempi possiamo parlare del Team Rocket e quindi di Jesse e James. I due non hanno un vero e proprio cognome ufficiale e per Jesse non è disponibile neanche la sua provenienza oltre che la sua età.

Proprio qui i Pokémon “cascano” visto che difficilmente quest’ultima viene rivelata mantenendo così una sorta di mistero per i protagonisti. Questo come accennato porta a delle congetture e anche oggi parliamo di una di queste.

Ultimamente il pubblico si è “riunito” accanto a questa congettura inerente a delle informazioni dettagliate su Ash, i suoi compagni e altri membri del team. La notizia proviene dal Giappone e dopo alcune condivisioni diffuse dalla popolazione mondiale, sembra arrivare la smentita anche per questa notizia. Lo riportiamo tramite CB.

La fonte condivisa da un profilo su Twitter accenna ai veri nomi dei personaggi insieme alla loro età. Questo si è rivelato poi tutto falso, confermando al momento, ancora una volta solamente le informazioni condivise da The Pokémon Company. Il post di Annet cita:

“Una fonte sconosciuta su Twitter svela i nomi veri e completi dei protagonisti, insieme alla loro età. Il tutto deve essere preso con le pinze prima di conferme ufficiali”.

Some source reveals the full Japanese names of #anipoke characters for the first time! Source is UNKNOWN. Take with a grain of salt.

Ash = Satoshi Yuuzaki: 10.

Misty = Kasumi Mizuno: 10.

Brock = Takeshi Haitani: 15.

Jessie = Musashi Miyaaka: 20.

James = Kojirou Aosaki: 20. https://t.co/J0g4hXT035

— ✨🧢 Annet 🧢✨ (@Akilvers) September 15, 2022