Il mondo di One Piece è vastissimo e con questo si fa riferimento sia ai tantissimi luoghi che i personaggi del manga hanno esplorato che ai personaggi introdotti da Eiichiro Oda. Ognuno di loro è diverso dall’altro, sia per quanto riguarda la personalità che le abilità in battaglia. Come tutti sanno, One Piece è un’opera incentrata sui pirati e dunque gli scontri sono frequentissimi. Ma quali sono i personaggi più forti senza Haki in One Piece?

In queste situazioni conflittuali Oda è riuscito a mettere in evidenza tantissimi aspetti legati alle abilità dei personaggi che, come tutti i fan sanno, sono caratterizzate nella maggior parte dei casi dai poteri del Frutto del Diavolo. Le tipologie principali sono tre, ossia Rogia, Paramisha o Zoo Zoo. Ognuno di questi presenta particolarità specifiche. Tuttavia c’è un altro aspetto che caratterizza le abilità dei personaggi di One Piece e si tratta dell’Haki.

Noto in Italia come ambizione, è una forza misteriosa che si trova in ogni essere vivente. Non è molto differente dagli altri sensi, ma la maggior parte delle persone non sviluppa questa potenzialità in tutta la vita. L’Ambizione è presente, in stato dormiente, in ogni persona, ma sono pochi coloro che riescono a risvegliare questa abilità. Ci sono tre tipi di Haki: armatura, percezione e del re conquistatore.

Tuttavia ci sono anche quei personaggi che nonostante non abbiano risvegliato nessuno dei tre Haki, è comunque forte in battaglia. In questa discussione individueremo e analizzeremo i 7 personaggi più potenti senza Haki in One Piece.

In questa lista sono presenti i nomi dei personaggi più potenti di One Piece che non hanno mostrato di aver risvegliato l’Haki. Bisogna tenere a mente, però, che il manga non è concluso e alcuni dei nomi qui presenti potranno sviluppare in futuro l’Haki.

7) MAGELLAN

Parliamo dell’attuale vicedirettore della prigione di Impel Down. Prima del salto temporale ricopriva la carica di direttore. Magellan è un personaggio estremamente potente e sicuramente l’utilizzatore di uno dei più potenti poteri dei Frutti del Diavolo introdotti in One Piece. Possiede il potere del Frutto di tipo Paramisha Doku Doku, che gli permette di produrre e manipolare tutti i tipi di veleni in combattimento. Rivestendosi di veleni, Magellan diventa estremamente difficile da affrontare in combattimento. Inutile dire che è molto potente fisicamente data la sua stazza. Non è un caso se sia riuscito a controllare tutta Impel Down per anni. Magellan dunque non ha risvegliato nessun tipo di Haki, ma è comunque estremamente potente. Basti pensare a come abbia ridotto Rufy durante il loro scontro.

6) NAMI

Nami è uno dei componenti storici dei Pirati di Cappello di Paglia. Infatti è stata reclutata prima di incontrare Sanji durante la saga del Baratie. Raramente Nami si rende protagonista in battaglia ma è comunque sempre determinante. Ora l’esperta navigatrice è ancora più potente dopo essere riuscita a impossessarsi di Zeus, il quale la rende estremamente pericolosa nella maggior parte dei combattenti. Ricordiamo che Zeus era una delle armi principali di Big Mom e il fatto che ora lavori per Nami, le conferisce maggiore pericolosità. Nami non ha alcun Haki, tuttavia, insieme al suo partner Zeus, abbastanza forte da affrontare Ulti senza troppi problemi, si rivela una risorsa in più.

5) FRANKY

Il carpentiere bizzarro della ciurma di Cappello di Paglia è un cyborg che viene dal South Blue. È uno dei membri più forti dell’equipaggio e ne ha dato ampiamente prova durante gli archi narrativi dopo il salto temporale. In termini di pura forza fisica, Franky è uno dei membri più potenti della ciurma: gli anni trascorsi a smantellare navi e a cacciare pirati gli hanno fatto sviluppare la sua forza formidabile. Le sue abilità, come anche i suoi attacchi, sono molto buffi ma efficaci. Infatti è riuscito a investire Big Mom, con una motocicletta e ciò che è ancora più impressionante è che ha eliminato Sasaki, uno dei Sei Compagni Volanti, le Star più forti dei Pirati delle cento bestie.

4) CARROT

Carrot è una visone di tipo coniglio e la sovrana di Zo. In passato faceva parte dei moschettieri ed era anche un “uccello reale”. Essendo un visone, è una combattente di nascita che può affrontare la maggior parte dei nemici medi nel mondo di One Piece senza troppi problemi. Le sue gambe sono abbastanza forti da permetterle di compiere salti enormi e di correre più velocemente di Diesel. Come tutti i visoni, è in grado di usare l’elektro. Anche se non usa Haki, sa trasformarsi in sulong, una forma che potenzia le proprie abilità, e che è in grado di controllare.

3) NICO ROBIN

Un altro membro dei Pirati di Cappello di Paglia, Robin è un personaggio incredibilmente potente che ha la capacità di far germogliare parti del suo corpo ovunque lei voglia, grazie ai poteri del Frutto del Diavolo Fior Fior di tipo Paramisha. Sebbene sia una delle più forti dell’equipaggio, Robin non possedie il potere di usare Haki. Non ha preso parte a tantissimi scontri, ma ha dimostrato di essere all’altezza di avversari che utilizzano l’Haki. Ad esempio Robin è stata in grado di lanciare Big Mom fuori dal campo di battaglia principale e soprattutto ha sconfitto Black Maria, è una dei Sei Compagni Volanti, le Star più forti dei Pirati delle cento bestie.

2) CAPONE BEGE

Capone Bege è il capitano dei Pirati Firetank e fa parte della peggiore delle generazioni. Si tratta di un altro pirata con una taglia di 350 milioni di berry, nonché componente della peggiore delle Generazioni. Ha lavorato per Big Mom per un po’ e poi ha tentato di assassinarla. Il potere di Bege è legato ai poteri del Frutto del Diavolo di tipo Paramisha Rocca Rocca, che gli permette di trasformare il suo corpo in una fortezza a piacimento e di immagazzinare anche cose al suo interno. Anche se non ha risvegliato nessuno dei tre tipi di Haki, riesce a tenere testa agli avversari più temibili.

1) CROCODILE

Crocodile era un ex membro della Flotta dei Sette e dopo i fatti di Wano è tornato in azione dando vita alla Cross Guild, insieme a Mihawk e Buggy. Senza alcuni dubbio Crocodile è uno dei personaggi più forti senza Haki, grazie anche ai poteri del Frutto del Diavolo Sand Sand di tipo Rogia. La sua abilità è letale quasi sempre e potrebbe uccidere qualsiasi nemico in pochi secondi. Ha perfezionato i suoi poteri al punto da evitare un attacco di un avversario del calibro di Do Flamingo nonostante fosse di spalle.