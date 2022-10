Bleach: La Guerra dei Mille Anni: svelato il numero degli episodi

Bleach sta per fare finalmente il suo attesissimo ritorno dopo ben dici anni dall’ultima volta che Ichigo si è mostrato sul piccolo schermo. L’appuntamento con tutti gli appassionati è previsto per il 10 ottobre e ricordiamo che sarà trasmesso su Disney+.

Oggi riportiamo un aggiornamento importante relativo al numero preciso di episodi di Bleach: La Guerra dei Mille Anni. Secondo quanto riporta il sito web ufficiale, la serie anime avrà un totale di 52 episodi. Saranno distribuiti su quattro cours divisi e ognuno di questi avrà 13 episodi.

Attraverso questo ordine il team dello studio di animazione Pierrot avrà modo di esplorare la storia di Kubo in modo dettagliato e preciso. Non è un segreto che il suo arco narrativo della Guerra dei Mille Anni sia complesso. La storia è iniziata una volta terminato l’anime di Bleach, quindi Kubo ha detto prima di non essere più legato a cose che gli animatori potevano gestire abbastanza facilmente. Questo è il motivo per cui l’atto finale del manga presenta alcuni combattimenti davvero epici che presto vedremo sullo schermo.

L’anime di Bleach adatterà le vicende dell’ottava saga del manga, nonché la diciassettesima dell’anime. Chiaramente si tratta dell’arco finale della serie.

All’inizio di questo nuovo arco, la dodicesima divisione lavora intensamente per cercare di scoprire la strana scomparsa di Hollow in diverse parti del mondo umano. Questo apparentemente potrebbe avere conseguenze per la barriera tra la Società delle Anime e il Mondo Umano. Quindi il terzo ufficiale della dodicesima divisione, Akon, consulta il suo Capitano, per scoprire se i suoi sospetti sono veri. Questi spiriti stanno scomparendo uno dopo l’altro nel mondo reale e la Soul Society e il Dipartimento dello sviluppo tecnologico sono in subbuglio. Nel frattempo, a Karakura Town, due Shinigami di nome Ryunosuke Yumiki e Shino Madarame incontrano un Hollow non appena arrivano.

Ichigo Kurosaki e i suoi compagni aiutano i due che erano indifesi durante l’attacco improvviso. Ma due giorni dopo, un uomo che indossa una maschera appare davanti a Ichigo e agli altri che hanno interagito con Ryunosuke, che riprende finalmente conoscenza. E nella Soul Society continuano a verificarsi cose strane.

