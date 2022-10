Il lavori per la prossima stagione di Demon Slayer sono ancora lunghi, e per sapere una data d’uscita ufficiale dovremo aspettare l’anno prossimo, sempre se tutto va secondo i piani.

Demon Slayer: Swordsmith Village Arc (l’arco narrativo del manga che sarà adattato nella terza stagione ndr) è rimasto in silenzio per molti mesi e ora abbiamo finalmente qualche notizia succosa a tal proposito.

Tramite un poster ufficiale su Twitter apprendiamo che un nuovo trailer uscirà il 10 dicembre, così da placare per un pochino le anime di tutti gli appassionati, anche se ovviamente il tutto non basterà. Non sappiamo cosa aspettarci dal trailer e il tutto sarà una completa sorpresa.

Tramite Comic Book abbiamo riportato la notizia, e vi lasciamo in calce il Tweet originale da cui tutti hanno appreso questa interessante notizia:

Demon Slayer: quando uscirà il trailer della terza stagione anime?

A quanto pare dobbiamo aspettare ancora molto per la data d’uscita della terza stagione dell’anime, anche se a breve, ovvero meno di due mesi, possiamo ammirare il nuovo trailer che anticiperà gli eventi della nuova stagione, che includerà anche la presenza dell’Hashira dell’amore, Mitsuri Kanroji, e l’Hashira della nebbia, Muichiro Tokito.

Il poster d’annuncio ritrae il film Mugen Train, perché il trailer sarà mostrato durante una ritrasmissione del medesimo.

Demon Slayer – Il treno Mugen è un film altamente importante, specie se consideriamo il mondo degli anime, che fino a qualche tempo fa non aveva di certo questo valenza nel resto del mondo, proprio come accaduto con i cinecomics successivamente alla creazione dell’MCU.

I manga e le loro trasposizioni cinematografiche non hanno mai vissuto un periodo così pieno, neanche in passato, quando al cinema e nelle sale italiane tali produzioni venivano sempre ignorate, causa pellicola commerciale del momento.

Tralasciando i film dei Pokémon e quelli di Dragon Ball, nel corso degli anni non abbiamo mai visto un lungometraggio del settore andare così bene anche nel resto del mondo, dato che parliamo di una cifra davvero da capogiro, ovvero 503 milioni di dollari al botteghino internazionale.

In Italia, il film è stato proiettato nei cinema il 17-18-19 gennaio 2022, riuscendo a incassare 51.006€, durante i tre giorni, per un totale di 5.542 spettatori. Cifre ancora minuscole ed eventi sempre troppo scarni in Italia, che passo passo ha carpito e sta “assorbendo” il mondo dei manga e degli anime, insieme alla loro valenza.

Fonte CB – Twitter