Star Comics annuncia Le Cronache di Atlantide – Eoden il Guerriero

La casa editrice italiana Star Comics annuncia direttamente sulla sua pagina facebook il primo volume de Le Cronache di Atlantide – Eoden il Guerriero. Il primo volume della ambiziosa trilogia realizzata da Stefano Martino e ambientata nella mitica Atlantide sarà disponibile a partire dal 19 ottobre al prezzo di 15,90€.

Sarà disponibile in tutte le fumetterie italiane, e seguendo questo link lo si può aggiungere nella lista dei desideri direttamente su Star Comics. In alternativa è preordinabile su Amazon cliccando qui.

Stefano Martino presenta una saga a fumetti di spessore, con una storia avventurosa e appassionante. Coloro che decideranno di immergersi in questa storia entreranno in contatto con tavole graficamente avvincenti, grazie a paesaggi immaginifici e a personaggi indimenticabili.Il primo capitolo di questa epopea a fumetti trasporta i lettori nel territorio del mito e dell’avventura. Quest’opera permette di assaporare fino in fondo il gusto per le grandi storie. Il fumettista Martino si ispira all’epica classica degli eroi greci e a quella moderna. Si avvicina inoltre a opere come Il Signore degli anelli o Il trono di spade.

La trilogia infatti è ambientata nella mitica Atlantide e dunque è possibile immaginarsi una civiltà grandiosa caratterizzata da intrighi, alleanze e conflitti tra clan, stregoneria, triangoli amorosi e tantissima azione. Di seguito riportiamo la sinossi di Le Cronache di Atlantide – Eoden il Guerriero:

28.428 a.C.: il re di Atlantide, Leoden, è completamente in balia del gran sacerdote Hak-na. Per controllarlo gli avvelena la mente con sospetti e rancori. Mentre le urla delle vittime dei sacrifici si alzano dal tempio, la capitale si fa sempre più arrogante e i popoli intorno cominciano a maturare tanta preoccupazione. Questa è legata all’instabilità del re e alle sue mire di conquista. Solo il fratello del sovrano, Eoden, può intervenire. Vive da solo da anni su un’isola del Sud, ma le circostanze lo costringono ad abbandonare la propria solitudine. Ora dovrà cercare di salvare il fratello e il suo regno, ma soprattutto la bellissima Leyon. Si tratta della regina, combattente e poeta, tanto amata un tempo e ora seduta al fianco del trono.

Questa trilogia spingerà i lettori a chiedersi se il vero nemico si annida tra le mura della capitale o se il vero pericolo si nasconde altrove, muovendosi nell’ombra.