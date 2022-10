Hunter x Hunter: in arrivo novità sulla serie animata

Hunter x Hunter dopo quasi quattro anni dall’ultimo capito del manga pubblicato su Jump, farà il suo ritorno nei prossimi giorni in questo mese. I nuovi capitoli di Yoshihiro Togashi verranno pubblicati in simultanea insieme al resto delle uscite della rivista Weekly Shonen Jump man mano che arrivano in Giappone. Si inizierà con il capitolo 391.

La novità però non finiscono qui in quanto presto tutti gli appassionati potranno avere alcune notizie importanti relative all’anime. Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga e di seguito ne riportiamo il contenuto:

HUNTERxHUNTER TV Anime will publish a 'Gon & Killua' PV on October 28th in Jump's YouTube Channel. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) October 13, 2022

Come si può leggere da questo tweet, il 28 ottobre il canale YouTube di Shonen Jump rilascerà un video promozionale incentrato su Gon e Killua. Dunque i due protagonisti saranno al centro di questo filmato del quale non si sa nessun altro dettaglio. Non sappiamo la durata tanto meno quali scene saranno selezionate. Soprattutto quello che preme maggiormente scoprire agli appassionati è se questo video previsto per il 28 ottobre annuncerà novità sullo sviluppo dell’anime. Continuate a seguirci per restare aggiornati sugli sviluppi legati a Hunter x Hunter.

Lo studio di animazione Nippon Animation ha prodotto Il primo adattamento anime di Hunter × Hunter e trasmesso su Fuji TV dal 16 ottobre 1999 al 31 marzo 2001. La serie conta 62 episodi, trasmessi in Italia su Italia 1 dal 23 gennaio 2007 al 24 gennaio 2008.

Il primo a far capire agli appassionati che le avventure di Gon sarebbero tornate è stato proprio Togashi. Il mangaka in questo modo ha iniziato a condividere parte dei progressi del suo lavoro su Twitter.

Iniziato nel 1998, Hunter x Hunter narra la storia di Gon Freecss, un giovane ragazzo che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Gli hunter sono figure di particolare prestigio all’interno della società e per diventarlo occorre superare un singolare e durissimo esame. Durante questa fase della sua vita Gon incontra molti altri aspiranti hunter e con alcuni di loro, in particolare con Leorio, Kurapika e Killua, stringerà un forte legame di amicizia che proseguirà anche dopo l’esame.