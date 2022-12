Dragon Ball Super: Toriyama parla della linea temporale dell’anime

Dragon Ball è il battle shonen più amato e seguito da sempre e non ha intenzione di smettere di appassionare tutti i fan. Infatti recentemente abbiamo confermato che ci sarà un nuovo arco narrativo incentrato su Goten e Trunks. Questo dimostra quanto sia ancora intenso l’entusiasmo di portare sempre nuovi contenuti della serie.

Oggi vogliamo riportare un aggiornamento interessante che riguarda la linea temporale dell’anime di Dragon Ball Super. Nel corso degli anni sono accadute tante cose al punto che i suoi numerosi sequel hanno offuscato la cronologia della storia. Naturalmente, a ristabilire ordine ci pensa Akira Toriyama che è l’unica persona capace di farlo. Di conseguenza i fan hanno prestato molta attenzione quando il famoso mangaka ha parlato della sequenza temporale in una nuova dichiarazione.

L’aggiornamento giunge direttamente dal Giappone con la pubblicazione dell’adattamento manga di Dragon Ball Super: Super Hero. Dunque Akira Toriyama ha confermato a tutti gli appassionati della serie in quale momento della timeline si svolge il film. E a quanto pare, Super Hero si svolge poco prima dell’epilogo di “End of Z”.

Toriyama afferma che i film, fino ad ora, hanno seguito i principali episodi nei dieci anni tra l’arco Majin Bu e il suo capitolo finale. Super Hero è una storia che si posiziona proprio prima di quel capitolo finale.

Questa è una conferma che sicuramente tutti gli appassionati volevano, anche se non sorprende chi segue attentamente Dragon Ball da sempre. Dopotutto, Super Hero fornisce alcuni suggerimenti sulla sua collocazione. La più grande prova che ha fornito è attraverso Pan.

Il film è ambientato quando Pan ha tre anni e in “End of Z” lei ha circa quattro anni. Ciò significa che gli eventi di Super Hero da “End of Z” erano seperato da circa un anno. Quindi il franchise ha spazio per dimenarsi in più storie.

Da questo è importante considerare la cronologia del manga di Dragon Ball Super. Il manga ha introdotto molti elementi della storia che l’anime deve ancora adattare. E tutto questo è successo molto prima che arrivasse Super Hero.

