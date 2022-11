Dragon Ball Super: Super Hero: svelata la cover del manga

Dragon Ball Super: Super Hero ha conquistato tutti gli appassionati con il suo ritorno come lungometraggio della serie Super, dopo quattro lunghi anni dall’ultimo film.

Oggi riportiamo che tutti gli appassionati che hanno apprezzato il nuovo film, potranno dare un primo sguardo al manga ispirato al film.

Dragon Ball Super: Super Hero presenterà dunque una nuova interpretazione del film con un nuovo adattamento manga. La data del debutto di questo adattamento manga è fissata per venerdì 2 dicembre. E inoltre pare che porterà la storia su un diverso tipo di livello.

Oggi quindi siamo felici di riportare quella che sarà la cover di questo manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito è possibile guardare il contenuto:

Dragon Ball Super: SUPER HERO Anime Comic Cover (HQ). Release: December 2 pic.twitter.com/pxK1oVNKfx — Hype (@DbsHype) November 27, 2022

A seguire riportiamo anche alcune pagine che saranno presenti all’interno del manga:

Dragon Ball Super: SUPER HERO Anime Comic Preview Sample Pages! Release: December 2 pic.twitter.com/7mt6DufeXt — Hype (@DbsHype) November 28, 2022

Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi l’11 giugno, anche se la sua data in origine era diversa. A causa di un attacco hacker alla Toei Animation, il progetto ha subito uno slittamento. Al centro delle vicende vi è il ritorno dell’Armata del Fiocco Rosso, già in passato distrutta da Son Goku.

Tuttavia Magenta, grazie al supporto dello scienziato noto come Dr. Hedo, ha ricreato l’organizzazione attraverso la progettazione degli androidi definitivi, Gamma 1 e Gamma 2. Questi due androidi si autodefiniscono “Super Eroi”. Cominciano ad attaccare Piccolo e Gohan, i quali sono i protagonisti principali del lungometraggio.

I fan di Dragon Ball Super volevano vedere più progetti anime dopo Dragon Ball Super: Broly. Quindi dopo un ritardo inaspettato, i fan hanno finalmente potuto vedere il prossimo progetto animato. In Italia il film ha debuttato il 29 settembre.

Al momento non ci sono novità o rumor legati alla possibilità di vedere un nuovo lungometraggio di Dragon Ball Super.

Tuttavia ci sono altre novità sul fronte manga. Infatti recentemente abbiamo riportato che Dragon Ball Super darà il via a un nuovo arco narrativo, a partire dal prossimo mese, e sarà ambientato prima dei fatti accaduti nel film. Anche in questo nuovo arco narrativo, come nel lungometraggio, Goku e Vegeta non saranno sotto i riflettori. Infatti i protagonisti saranno i loro figli, Goten e Trunks.