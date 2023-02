L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale è ormai alle porte, e manca meno di un mese alla trasmissione della prima parte del finale, che come accennato da MAPPA recentemente durerà 1 ora. Il secondo cour di questa ultima parte non ha ancora una durata e una data di uscita ufficiale.

Il manga nel corso degli anni è stato serializzato da Bessatsu Shonen Magazine, e successivamente alla sua fine la casa editrice ha sempre postato dei commenti d’Isayama insieme a delle illustrazioni speciali, così come accaduto anche di recente con la cover “spoiler” della stagione finale.

Insieme a questa illustrazione è anche arrivato un commento dell’autore de L’Attacco dei Giganti in merito alle ultime novità intorno all’anime, come ben sapete in corsa verso le battute finali. Tramite @AoTWiki possiamo leggere e comprendere il pensiero d’Isayama al riguardo:

“Sono contento di aver disegnato una nuova cover de L’Attaco dei Giganti per Bessatsu Shonen Magazine dopo tutto questo tempo. Sono trascorsi quasi due anni dalla fine della serializzazione del mio manga su questa prestigiosa rivista, e sono fiero di avere nuovamente l’opportunità di parlare con voi.

Anche per questo, dato che mancavo da troppo tempo ha lavorato a questa illustrazione con un tantino di ansia perenne intorno, anche se disegnando è passato tutto piano piano. Mi sento di averla disegnata al massimo delle mie possibilità, e forse non avrei potuto fare di meglio.

Il 2023 sarà anche la fine dell’anime, e con esso il cerchio de L’Attacco dei Giganti sarà finalmente chiuso. Vi ringrazio ancora per il vostro supporto.”

L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale: Isayama parla della fine dell’anime

Hajime Isayama’s Bessatsu Shonen Magazine comment pic.twitter.com/8OjZRixPJV — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 9, 2023

Delle parole serrate, dolci e anche malinconiche in un certo senso quelle d’Isayama, visto che parla della fine dell’anime come se fosse l’ultima cosa che lo ricollegherà ad AOT.

Si è parlato spesso di spin-off e anche sequel/prequel, ma l’autore è sempre stato vago su questo. Quindi al momento possiamo considerare L’Attacco dei Giganti un qualcosa di concluso, anche per quanto riguarda la sua controparte anime, così come accennato dall’autore stesso. Cosa ne dite di queste parole?

L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale inizierà la sua corsa il 3 marzo.

Fonte Twitter