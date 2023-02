Il mondo degli anime è pieno di appassionati, i quali molto spesso, attraverso questi, hanno scoperto un manga che è poi diventato il loro preferito. Infatti sono uno strumento molto importante in termini di promozione di un manga. Basti pensare al successo che ha riscosso Spy x Family l’anno scorso dopo il debutto dell’adattamento animato sviluppato da Wit Studio e Cloverworks. L’anime quindi riesce ad avvicinare gli spettatori al manga che adatta, trasformandoli in lettori.

Le tipologia di serie anime sono tantissime e riflettono la categoria di ogni manga, quindi possono essere Shonen, Seinen, Shojo, Spokon e via dicendo. Ma ci sono anche altre caratteristiche che definiscono una serie anime differenziandola da un’altra. Un aspetto molto comune è la violenza e infatti in questa discussione abbiamo intenzione di individuare le 7 serie anime più violente e sanguinose di sempre.

Le 7 serie anime più violente e sanguinose di sempre

In questa lista saranno elencate le serie principalmente e non seguiranno un ordine preciso.

Ninja Scroll Another L’Attacco dei Giganti Deadman Wonderland Elfen Lied Ken il Guerriero Hellsing

7) HELLSING

Hellsing si è sempre distinto per il black humor, la satira rivolta alle diverse confessioni religiose, ma soprattutto per le cruente e sanguinose scene splatter presenti in ogni episodio della serie anime. Hellsing è un’organizzazione segreta supportata dal governo inglese. Il loro obiettivo è da sempre quello di eliminare le creature della notte che minacciano gli esseri umani. Il leader è Lady Integra Hellsing, una donna che ha ucciso suo zio per vendicare tutta la sua famiglia, morta proprio per mano di suo zio, solo perché intenzionato ad impossessarsi della sua eredità. Riesce a soddisfare le sua sete di vendetta con l’aiuto di un potentissimo vampiro di nome Alucard. Grazie anche all’aiuto dell’agente Seras Victoria continua la sua caccia ai vampiri e ai ghoul mangia uomini.

6) KEN IL GUERRIERO

Parliamo di uno storico manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara. Si tratta di una serie estremamente violenta e sanguinosa e basta capirlo descrivendo brevemente di cosa parla. Il protagonista so chiama Kenshiro e si trova su una Terra post-apocalittica dopo una guerra nucleare. Questo guerriero è il successore di un’antica arte marziale chiamata Sacra Scuola di Hokuto, che gli consente di uccidere i suoi avversari colpendo i loro punti vitali segreti e provocandone la morte per esplosione interna. Kenshiro dedica la sua vita alla lotta contro i vari predoni, le bande armate, e i signori della guerra che minacciano la vita degli indifesi.

5) ELFEN LIED

Elfen Lied non poteva mancare in questa lista. Le vicende dell’anime sono ambientate a Kamakura, in Giappone, e ruotano intorno ai Diclonius. Sono esseri mutanti molto simili agli esseri umani ma con due strane corna sul capo e dotati di fortissimi arti invisibili chiamati “vettori”. Lucy, la protagonista, è un diclonius ed è geneticamente modificata. “Elfen Lied” è una storia che ruota attorno a Lucy, prematuramente liberata dalla sua struttura al largo della costa di Kamakura. Durante la fuga dalla struttura, Lucy abusa del suo potere telecinetico per trucidare e annientare le guardie che dovrebbero contenerla. Si tratta di una seri estremamente violenta in quanto i bambini Diclonius, ritenuti un pericolo per l’umanità, vengono uccisi alla nascita o rinchiusi in laboratori di ricerca, sottoposti a terribili torture ed esperimenti estremamente violenti.

4) DEADMAN WONDERLAND

Dopo un massacro di 29 studenti di scuola media, il protagonista Ganta Igarashi viene condannato all’ergastolo, come autore e quindi colpevole di tutti gli omicidi, al Deadman Wonderland, un parco divertimenti carcerario. “Deadman Wonderland” è una serie d’azione e horror che racconta la storia della lotta e della sopravvivenza di Ganta nel famigerato Deadman Wonderland. Per restare in vita nel carcere bisogna partecipare e vincere all’evento scelto per loro. Ma come ogni prigione di proprietà privata, ci sono autorità corrotte e cospirazioni all’interno dell’infrastruttura. Ganta, nonostante sia innocente, deve sopravvivere a molte battaglie all’ultimo sangue.

3) L’ATTACCO DEI GIGANTI

Da sempre la serie anime più chiacchierata e seguita a livello mondiale. Hajime Isayama ha creato un mondo spietato, privo di ogni tipo di gioia o momenti leggeri. La violenza che caratterizza il manga, poi adattata sul piccolo schermo, è sbalorditiva e spesso raccapricciante. La morte è sempre dietro l’angolo e non solo non risparmia nemmeno i personaggi più importanti, ma li colpisce in modo brutale. Tra gli esempi che nessun appassionato potrà mai dimenticare vi è la morte di Marco, Erwin e la mamma di Eren, Carla.

2) ANOTHER

Another nasce come è una light novel di genere horror ideata da Yukito Ayatsuji che ha ricevuto un adattamento manga e un anime. Le vicende si svolgono all’interno di una scuola maledetta, della cittadina di Yomiyama, poiché nel 1972 uno studente modello del terzo anno della sezione 3 di nome Misaki, muore con tutta la sua famiglia nell’incendio di casa propria. L’intera classe, sconvolta, decide di continuare a fingere che sia ancora in vita. Alla classe si aggiungono persino i professori, ed il preside alla consegna dei diplomi fa mettere in aula anche la sua sedia. Proprio in quell’anno accade un fatto molto inquietante. Infatti nella foto di diploma della classe compare anche Misaki. Dall’anno successivo iniziano a morire in circostanze misteriose alcuni studenti, a volte con relativi parenti, ed insegnanti della sezione 3.

1) NINJA SCROLL

In questa lista riportiamo un film d’animazione del 1993 diretto da Yoshiaki Kawajiri. Non si tratta quindi di una serie anime ma il livello di violenza e di sangue che ha portato su schermo non può passare inosservato. Ninja Scroll si ispira ai racconti Ninpūchō di Futaro Yamada e non a caso è ambientato nel Giappone feudale. Questo narra delle vicende del ninja vagabondo Jubei Kibagami, un guerriero abilissimo con la spada. Si ritrova, suo malgrado, a combattere contro i Demoni di Kimon, guidati dall’immortale Genma il quale è alla ricerca di una miniera d’oro. Il suo obiettivo è trovarla per creare un enorme esercito di ninja con lo scopo di sottomettere il noto clan Toyotomi e l’intero Giappone.