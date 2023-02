One Piece 1049: l’anime mostra per la prima volta Rufy combattere con Yamato

L’anime di One Piece sta proseguendo episodio dopo episodio con la saga di Wano e sta riscuotendo tantissimo successo tra gli appassionati. Questo è legato all’inaspettata qualità altissima e curata delle animazioni.

Il team di Toei Animation sta dimostrando il massimo impegno in questo arco narrativo di One Piece. Infatti nell’ultimo periodo abbiamo riportato diverse volte l’operato degli animatori e oggi vogliamo farlo ancora.

Infatti l’ultimo episodio dell’anime di One Piece, il 1049, ha visto i protagonista, Rufy, combattere per la prima volta insieme a Yamato contro suo padre, Kaido.

La figlia di Kaido è ancora in lotta con all’imperatore del mare e finalmente Rufy si è unito a lei. Yamato e Rufy vogliono mettere fuori fai giochi il leader dei pirati delle cento Bestie e la battaglia è iniziata con un attacco davvero impressionante.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Rm_5aled. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Luffy Snakeman & Yamato vs Kaido The Animation is top tier 😭🔥#ONEPIECE1049 #ONEPIECE pic.twitter.com/peO0D12nuZ

— Khalid (@Rm_5aled) January 29, 2023