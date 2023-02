Jujutsu Kaisen: Gege Akutami raccomanda due nuovi manga

Jujutsu Kaisen è sicuramente tra i manga Shonen che farà parlare molto di sé quest’anno, dato che Gege Akutami ha recentemente confermato la sua intenzione di terminare il manga in un anno. Ma oltre questo quest’estate farà il suo debutto la seconda stagione dell’anime sviluppata da MAPPA.

In questo momento, Jujutsu Kaisen sta facendo parlare molto di sé dopo gli ultimi eventi presentati nel manga. Stiamo chiaramente parlando del plot twist inaspettato che ha coinvolto Megumi e Sukuna. Ma in questo articolo abbiamo il piacere di riportare alcune raccomandazioni di alcuni manga proprio da Gege Akutami.

La prima raccomandazione ricade su un recente lavoro intitolato Marriagetoxin. La serie è realizzata da Joumyakun e da Yoda Mizuki. Akutami ha inserito la serie in un recente post di Shueisha. Ha persino annunciato che regalerà allo shonen emergente uno schizzo per il suo terzo volume.

Marriagetoxin è una commedia d’azione incentrata su un sicario di nome Gero. L’uomo conduce uno stile di vita molto impegnativo poiché vive per lavorare, ma il suo clan rivelerà alcuni piani per costringere sua sorella al matrimonio se Gero non si sposerà. Colto dal panico, il giovane sicario recluta il suo prossimo obiettivo per organizzare un finto matrimonio con lui. Finirà per incontrare qualcuno che si rivelerà un professionista esperto nel fingere il romanticismo.

Oltre a Marriagetoxin, Akutami consiglia anche un manga realizzato da una vera e propria leggenda del manga. Si scopre che il mangaka è ossessionato dal nuovo manga horror di Junji Ito, The Creepy Hole Where Fear Is Born (Il buco oscuro da dove proviene la paura). Ovviamente, questo ha perfettamente senso dato che il lavoro di Akutami richiama spesso le caratteristiche dell’horror.

Jujutsu Kaisen è un manga shonen le cui vicende ruotano attorno al protagonista Yuji Itadori, il quale per proteggere i suoi compagni per aver trovato il dito mummificato di Ryomen Sukuna, la più feroce divinità demoniaca, sarà costretto a ingoiarlo. Diventa quindi tutt’uno con il demone e sotto la guida di Satoru Gojo, entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, un’organizzazione che combatte le Maledizioni. Yuji deve cercare tutte le 20 dita di Sukuna, ingerirle per poi essere ucciso. Solo così sarà possibile eliminare definitivamente la minaccia che alberga dentro di lui.

