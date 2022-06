Weekly Shonen Jump annuncia un nuovo anime

Weekly Shonen Jump, conosciuta anche come Jump, è una delle più longeve testate settimanali di manga pubblicate in Giappone da Shūeisha, con una tiratura di oltre tre milioni di copie.

Shonen Jump è rivolto principalmente ai ragazzi, come indica il termine shonen. Al suo interno sono pubblicati manga di azione e avventura, spesso aventi ragazzi come protagonisti. Sulla rivista sono stati pubblicati molti manga Shueisha di fama internazionale e di successo mondiale.

Moltissimi appassionati di manga hanno scoperto la rivista grazie a tantissimi manga di successo che ne hanno fatto la storia. Tra questi ricordiamo One Piece, Dragon Ball e Naruto su tutti, ma anche i più recenti come Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e My Hero Academia.

Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto importante. Alcuni editori hanno condiviso la notizia che un altro grande manga arriverà sul piccolo schermo. Di quale serie si tratta?

Parliamo di Me & Roboco che riceverà un adattamento anime in futuro.

L’account Twitter ufficiale di Me & Roboco, roboco_hizanapa, ha condiviso un nuovo trailer che conferma che un adattamento anime è in arrivo. Tuttavia Jump deve ancora confermare la data di uscita della serie e quale studio di animazione produrrà l’adattamento animato.

Di seguito è possibile dare un’occhiata a quanto detto:

Me e Roboco è un manga giapponese scritto e disegnato da Shuhei Miyazaki, serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2020.

Di seguito ecco la sinossi del manga per chi non ha familiarità:

Ambientato in un futuro in cui ogni famiglia possiede robot domestici conosciuti come OrderMaids, uno studente medio, Bondo Taira, sogna di avere il proprio robot. Bondo riesce a convincere sua madre e a prenderne uno, ma quello che ha ricevuto è una cameriera incapace di nome Roboco, la più potente cameriera goffa mai creata. Con l’arrivo di Roboco, la vita di Bondo inizia a diventare molto più strana.

Il 2022 sarà un anno per molto importante per il genere shonen. Quest’estate debutteranno i due film più attesi ossia One Piece Film: Red (6 agosto) e Dragon Ball Super: Super Hero (11 giugno).

Nel versante serie animate avremo in autunno il ritorno di My Hero Academia e Bleach, insieme all’arrivo di Chainsaw Man.