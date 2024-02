Jujutsu Kaisen e l’intenso lavoro sulla seconda stagione animata

L’anime, con la sua capacità di trasportare gli spettatori in mondi fantastici e di raccontare storie coinvolgenti, è diventato un fenomeno globale. Le opere animate giapponesi spaziano in una vasta gamma di generi, dall’azione all’avventura, dalla commedia al dramma, dalla fantascienza al soprannaturale. Grazie alla sua arte distintiva e alla narrazione avvincente, l’anime ha conquistato un vasto pubblico internazionale e continua a ispirare creatività e appassionare gli spettatori di tutte le età, ma nonostante la bellezza è uno dei mondi più difficili da vivere per gli esperti del settore e i lavoratori.

Il mondo dell’animazione è affascinante, ma dietro ogni scena spettacolare e ogni personaggio ben disegnato si nasconde un’enorme quantità di lavoro e abilità. Non lasciate che vi dicano che l’animazione è facile, sia in America che in Giappone. Data la crescente popolarità di questo medium potreste pensare che l’industria abbia le condizioni di lavoro sotto controllo, ma purtroppo non è affatto così. L’industria dell’anime è stata a lungo criticata per le sue condizioni lavorative, e alla luce della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, un artista incredibilmente talentuoso sta condividendo la propria esperienza sullo show.

L’aggiornamento proviene da Lí Cree su YouTube, che ha pubblicato un diario informativo documentando il proprio lavoro su Jujutsu Kaisen. Il video, che potete vedere qui sopra, segue il lavoro di Cree sull’anime durante la seconda stagione. Hanno realizzato alcune scene eccellenti negli episodi 36 e 39. E sebbene ammettano che il lavoro sulla seconda stagione di Jujutsu Kaisen fosse “intenso”, chiariscono che lo studio MAPPA non merita critiche.

“Mamma mia, non mi aspettavo davvero questo livello di risposta per questo video. So che 30.000 visualizzazioni non sono molte nel mondo di YouTube (e credo che possano essere di più al momento di questo post), ma voglio solo esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che lo hanno guardato e hanno lasciato messaggi così gentili”, ha twittato Cree.

“Quello che ho vissuto sullo show è… sì, è stato intenso anche confrontandolo con altri anime su cui ho lavorato. Non è stato buono. Non c’è altro modo per dirlo se non che non è stato buono. Ma se lo confronti con il lavoro su una produzione americana, comincia a confinare nel violare le leggi sul lavoro secondo gli standard americani.

Ma se lo paragono al lavoro con altri studi giapponesi con cui ho lavorato, è stato piuttosto brutto. Ma sono comunque grato per l’esperienza perché non molte persone al mondo possono dire di aver lavorato su Jujutsu Kaisen. Non lo boccerò per quello che è stato”, ha spiegato Cree.

Jujutsu Kaisen e l’intenso lavoro sulla seconda stagione animata

holy cow i truly did not anticipate this level of response for this video. i know 30k views isnt alot in youtube world (and i think it might be higher as of this post) but i just want to express my gratitude to everyone who has watched and given such kind messages pic.twitter.com/5nlY8XuC72 — li.cree (@38___sr) February 14, 2024

Nel prosieguo del video, Cree analizza alcuni dei problemi affrontati durante il lavoro su Jujutsu Kaisen. Dai tempi molto stretti agli incarichi dell’ultimo minuto, lo studio MAPPA era costantemente sotto pressione durante l’arco dell’Incidente di Shibuya. Cree prosegue parlando del difficile equilibrio tra vita lavorativa e vita personale quando si tratta di anime. Questo problema si presenta anche per i freelance, quindi potete solo immaginare quanto siano divisi gli artisti a tempo pieno dell’anime.

Non esiste una soluzione facile per i problemi che affliggono l’industria dell’anime, ma il burnout sta già accadendo. La popolarità del medium ha spinto gli studi a produrre di più, ma gli artisti hanno i loro limiti. La reazione dello studio MAPPA agli artisti durante la seconda stagione di Jujutsu Kaisen non è affatto unica; è semplicemente accaduto che fosse uno show di grande risonanza che ha dato agli animatori un pulpito per dire la verità. Quindi, mentre queste situazioni di stress continuano nell’anime, assicuratevi di sostenere gli artisti che stanno facendo del loro meglio per portare in vita le vostre serie preferite.

Fonte Comic Book