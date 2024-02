One Piece: l’anime mostra un flashback importante

Negli ultimi anni, One Piece ha portato le cose a un livello completamente nuovo per quanto riguarda la sua trasposizione anime. Con l’arco della Guerra per Wano, i fan sono rimasti stupiti dalle battaglie e dalle trasformazioni che vi hanno avuto luogo. Ora, con l’arrivo dell’arco di Egghead che dà il via alla saga finale dei Pirati di Cappello di Paglia, una sequenza di flashback utilizza un’animazione stupefacente. Concentrandosi su un brutale flashback nella storia della Grand Line, la battaglia è tanto sorprendente quanto drammatica per i pirati coinvolti.

Nel seguire Luffy e i suoi compagni Pirati di Cappello di Paglia nella lotta contro Kaido e i Pirati delle Cento Bestie, la Toei Animation ha preso la decisione non solo di continuare la loro striscia vincente, ma ha apportato alcuni cambiamenti allo stile dell’animazione stessa. Per la saga finale, One Piece ha chiamato il leggendario animatore Henry Thurlow, che ha avuto un ruolo significativo nell’episodio recente e nella battaglia che vede protagonisti personaggi come Von Augur, Cracker e Kuzan.

YOOOO THEY ADAPTED THE COVER STORY But what is this Van Augur gas bruh??? No way he out here one shotting Biscuit Soldiers wtf 💀 pic.twitter.com/uoblWSKEM7 — ⚡️ Soul ⚡️ (@Soul_StormOP) February 11, 2024

1/4 I had the responsibility of animating the *entire* flashback scene for One Piece episode 1093. It was about 2 minutes of animation. I tried pushing it as far as I could while being realistic about what I could finish w/ the time I had.

I hope everyone enjoyed it! pic.twitter.com/sSSJ5DN1qp — Henry Thurlow (@henry_thurlow) February 11, 2024

Oltre ai fan che si meravigliavano della sequenza di flashback, Henry Thurlow è andato sui social media per rivelare il suo ruolo nell’episodio 1093 della trasposizione anime. Mentre Cracker faceva del suo meglio per proteggere la sua casa, non era all’altezza degli invasori che avevano una forza seria a sostegno di loro. Von Augur e Kuzan hanno dimostrato quanto possano essere letali, il che potrebbe creare problemi per Luffy e il suo equipaggio in futuro.

Anche se questa sequenza di flashback è stata stupefacente, la battaglia tra Barbanera e Trafalgar Law è stata altrettanto impressionante. La saga finale potrebbe essere l’ultimo arco generale per Luffy e i suoi corsari, ma potrebbero passare ancora anni prima di vedere la fine ufficiale di One Piece. Qualunque sia il momento in cui la serie shonen giungerà alla conclusione, il creatore Eiichiro Oda si sarà sicuramente guadagnato il suo meritato riposo dopo aver lavorato sull’anime gigante per decenni.

Qual è stato il tuo momento preferito dall’ultimo episodio di One Piece? Qual è stato il tuo momento preferito dell’arco di Egghead Island fino ad ora?

Fonte Comic Book