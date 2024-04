One Piece 1100: Rufy e Lucci tornano a scontrarsi nell’anime!

L’anime di One Piece sta entrando sempre di più nel vivo dell’arco narrativo di Egghead. E il prossimo episodio infatti è pronto a riportare sul piccolo schermo uno scontro iconico tra due personaggi incredibili. L’anticipazione dell’episodio 1100 dell’anime di One Piece rivela infatti che Rufy in modalità Gear Fifth si scontrerà ancora una volta con Rob Lucci. L’anime di One Piece ha raggiunto un nuovo punto di svolta con l’arco narrativo in corso poiché, dopo l’introduzione di Vegapunk, è arrivato il momento di proseguire con la storia che coinvolge direttamente il Governo Mondiale. Questa potente organizzazione infatti ha fatto la sua mossa dopo aver scoperto che lo scienziato condotto segretamente delle ricerche sul Secolo del Grande Vuoto.

L’ultimo episodio di One Piece ha visto Rob Lucci e i membri del CP0 arrivare su Egghead, cominciando a danneggiare l’area. Eliminando Atlas quasi immediatamente, gli ultimi momenti dell’episodio hanno visto Rufy incontrare Lucci e gli altri, sfindandolo per quanto fatto ad Atlas. Si tratta di una vera e propria rivincita in arrivo nel prossimo episodio dell’anime.

L’episodio 1100 di One Piece si intitola “Poteri su un altro livello! Rufy contro Lucci!” e di seguito ne riportiamo la sinossi:

“I Tamburi della Liberazione risuonano in tutta Egghead! Di fronte al Gear Five di Rufy a ruota libera, Lucci risveglia la follia di una bestia selvaggia. Lo scontro tra creazione e distruzione! Il fatidico confronto manda l’Isola del Futuro in un vortice di caos”.

L’episodio in questione farà il suo debutto in Giappone domenica 7 aprile e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Sicuramente l’adattamento anime di Toei Animation permette ai fan di intrattenersi con le vicende di Rufy. Infatti ricordiamo che recentemente abbiamo riportato che Eiichiro Oda resterà fermo per un mese. Si tratta di una pausa sicuramente inaspettata, ma che non deve suscitare preoccupazioni di alcun genere. Infatti il mangaka, come spiegato da lui stesso, ha deciso di fermarsi preventivamente e di tutelare la sua salute. I fan sono consapevoli dei ritmi di lavoro dei mangaka in generale e di quelli di Oda nello specifico, quindi questa sua decisione non può che essere rispettata.

Fonte – Comicbook