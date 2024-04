L’uomo che vendeva il tempo | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-04-05T07:32:36+02:00 Un albo illustrato che spiega l’importanza del tempo, della condivisione e dell’amicizia. Consigliato per tutti i lettori sognatori e coloro che amano le storie dal gusto fantastico e poetico. Testi: Luca Cognolato Illustrazioni: Marco Paschetta Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Poetico Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 32 pp. Formato: 28,5×21 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 16 €

Il tempo è prezioso. Il tempo è denaro, ma allo stesso tempo non ha prezzo. Sicuramente è una delle cose più preziose che possediamo e spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto. In L’uomo che vendeva il tempo troviamo proprio una storia che parla di un personaggio che vende il tempo agli altri. Un albo scritto da Luca Cognolato, illustrato da Marco Paschetta e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel marzo 2024.

La storia di questo albo illustrato ci porta nel negozio di Vettore. Qui l’uomo vende il tempo e ognuno ne acquista la quantità di cui ha bisogno. Una mezz’ora in più per giocare con gli amici, cinque minuti sotto le coperte, una giornata da dedicare a una nuova invenzione. Vettore lavora da mattina a sera, e il tempo che gli avanza lo regala a chi non può comprarlo. Ma poi un giorno arriva il momento che sia proprio lui ad averne più bisogno. Infatti scopre di aver finito le scorte. Una tempesta danneggia il tetto della sua casa e ora Vettore non ha il tempo di ripararlo. A quel punto qualcuno bussa alla porta. Sono tutti gli abitanti della città che hanno acquistato il tempo da lui e che ora mettono a disposizione il loro tempo per aiutarlo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Luca Cognolato, fa uso di un testo semplice, diretto, ma al tempo stesso ricco e che trascina il lettore nella storia senza che questo neanche se ne accorga. La struttura narrativa poggia su una buona dose di testo che ben descrive le varie vicende che accadono a Vettore e i coprotagonisti della storia. Il lessico è ben comprensibile e scorrevole, questo fa sì che il lettore riesca sempre a mantenere la giusta attenzione per proseguire la lettura.

Le bellissime illustrazioni realizzate da Marco Paschetta, ci trascinano in questa storia fatata. Il grande talento di questo illustratore lo avevamo già potuto apprezzare in Rododendro, libro scritto da Davide Calì e pubblicato da Kite Edizioni. Come dicevamo, le bellissime immagini che accompagnano questa storia, creano un’atmosfera unica in cui immergersi. Lo stile narrativo delle illustrazioni incanta sin dalle prime pagine. Le cromie usate da Paschetta a metà tra toni caldi e freddi rendono la storia ancor più trasognata e fatata. I diversi messaggi che la storia vuole trasmettere riescono, anche grazie alle magnifiche illustrazioni, a raggiungere il lettore e ad incantarlo al tempo stesso.

Terre di Mezzo, con questo albo illustrato, confeziona un altro prezioso libro che va ad inserirsi nel suo catalogo variegato e ricco di interessanti volumi. Sia dal punto di vista del confezionamento, sempre di altissimo livello, sia per quanto riguarda l’impaginato. L’uomo che vendeva il tempo è un libro che si fa facilmente notare sugli scaffali delle librerie. Anche la copertina attira l’occhio sia con l’illustrazione che con il titolo. All’interno l’albo illustrato poi mostra il meglio. Qui troviamo una qualità di stampa che risalta a pieno le peculiarità stilistiche di Paschetta. Con dei colori brillanti e vivi che rendono ancor più accattivante la lettura dell’albo. La carta è leggera, facilmente sfogliabile e porosa il giusto per ben adattarsi alle pagine piene di colori a contrasti caldi e freddi.

Conclusione – L’uomo che vendeva il tempo

L’uomo che vendeva il tempo è un albo poetico, ricco di significati e sfumature d’interpretazione. Il testo di Luca Cognolato e le illustrazioni di Marco Paschetta confezionano una storia che aiuta a comprendere il valore del tempo. Non solo per noi stessi, ma anche, e soprattutto, come bene comune da preservare, custodire e perfino regalare a chi ne ha bisogno. Tutto questo viene trasmesso magnificamente sia dalle immagini che dal testo, che trascinano emotivamente il lettore nella vita di Vettore e nel suo lavoro.

In conclusione, L’uomo che vendeva il tempo è un albo illustrato assolutamente consigliato per coloro che vogliono capire meglio l’importanza del tempo e della condivisione. Il tempo è ciò di cui abbiamo sempre bisogno delle nostre vite e che spesso sottovalutiamo e tendiamo a disperderlo senza dargli troppo peso. Proprio come fa il protagonista di questa storia. Ma anche condividere il nostro tempo con le persone giuste è altrettanto importante. Questo è proprio l‘insegnamento centrale di questo riuscitissimo albo illustrato. Un libro che val la pena di possedere per ricordarci sempre quanto sia importante la cura del tempo e la scelta delle persone con cui condividerlo.