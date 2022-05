Dragon Ball Super: quali sono le conseguenze del desiderio di Bardack?

Dragon Ball Super se il manga che ha dato continuità alle avventure di Goku e dei guerrieri Z. Molti sono i fan che continuano a leggere le vicende dei personaggi, dove Toriyama si impegna a supervisionare la storia ma i disegni sono realizzati da Toyotaro.

Molte sono le novità viste dagli appassionati, soprattutto in termini di trasformazioni. Il franchise è famoso per questo.

L’ultima forma più forte raggiunta da Goku è quella dell’Ultra Istinto, che si contrappone con l’Ultra Ego del rivale di sempre, Vegeta.

Tuttavia Goku non riesce a sfruttare al meglio il potere e quindi non ha la meglio su Gas. La motivazione è legata allo spirito di Saiyan troppo trattenuto. Negli ultimi capitoli però potremmo vedere novità determinanti, in quanto il flashback del padre, Bardack potrebbe aiutarlo.

L’arco narrativo di Granolah il sopravvissuto volgerà al termine prima della fine dell’anno. Ogni nuovo capitolo quindi accompagna ai momenti finali della lotta tra Goku e gli Heeter. Nei capitoli precedenti Goku in qualche modo è riuscito a guardare lo scontro di suo padre contro Gas in passato.

Si scopre che Bardack in passato ha contribuito a salvare Granolah e Monaito dalla morte per mano degli Heeters. Però ha avuto anche l’opportunità di esprimere un desiderio sulle Sfere del Drago con l’aiuto di Monaito. Il Saiyan poteva sfruttarle per se stesso, invece ha voluto assicurarsi che i suoi figli continuassero a “prosperare”.

L’anteprima del capitolo 84 di Dragon Ball Super anticipa che questo desiderio avrebbe potuto significare la sopravvivenza di Goku e Radish dalla distruzione del pianeta Vegeta:

Vegeta hates having Goku’s dad be the one to remind him of this, though. Also: he doesn’t think it’s fair how kid Goku and Raditz survived thanks to the dragon balls! But Goku says there’s no use complaining to him about that. pic.twitter.com/BtnDRllAVf

— Todd Blankenship (@Herms98) May 13, 2022