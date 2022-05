Dragon Ball Super: Toyotaro realizza un’illustrazione di Super C-13

Dragon Ball nel corso della sua storia ha presentato tantissimi personaggi, continuando con Dragon Ball Super, che hanno lasciato un segno e soprattutto un ricordo in tutti gli appassionati. Impossibile non ricordare un nemico spietato e senza scrupoli come Freezer. Il distruttore del pianeta Vegeta è iconico ed è soprattutto ricordato per aver permesso alla furia dormiente di Saiyan di Goku di svegliarsi.

Anche altri personaggi, suppur secondari e non presentati nel manga di Toriyama non sono dimenticati. Infatti Toyotaro, considerato l’erede di Toriyama, ha realizzato un’illustrazione di un androide. Si tratta di Super C-13.

L’insider DbsHype ha condiviso sulla propria pagina Twitter l’illustrazione di cui stiamo parlando e di seguito ne riportiamo il risultato:

This month’s special illustration by Toyotaro is Fusion Android 13! pic.twitter.com/Uuoqv2p3bO — Hype (@DbsHype) May 20, 2022

Ricordiamo che è la tredicesima creazione del Dr. Gelo, anche se non direttamente. Tecnicamente è stato creato dal computer di Gelo, che condivide con lui la mente.

È progettato per continuare la vendetta di Gelo contro Son Goku, che da bambino rovesciò l’Armata del Fiocco Rosso. Debutta come principale antagonista nel film Dragon Ball Z: I Tre Super Saiyan.

Come per molti androidi, il fine della creazione di C-13 è distruggere Goku. Nella versione originale, però afferma da subito che non avrebbe risparmiato nessuno infatti tutti coloro che avrebbero provato a intralciargli la strada sarebbero stati eliminati.

C-13 riesce a trasformarsi, ed è proprio l’illustrazione realizzata da Toyotaro. Per trasformarsi l’androide assorbe altri due androidi. Parliamo di C-14, da cui eredita la corporatura, e ad C-15 da cui invece eredita il colorito violaceo della pelle. In questo modo riesce a diventare uno dei più potenti androidi della storia.

Infatti non stupisce questa modalità di trasformazione perché è la medesima di un altro androide importante della serie Z. Parliamo di Cell, che per diventare l’essere perfetto deve assorbire C-17 e C-18.