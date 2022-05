Dragon Ball Super 84: i nuovi spoiler “ridefiniscono” l’orgoglio Saiyan

Per anni Goku non ha mai capito cosa significasse l’orgoglio della sua razza, ma ha affrontato i nemici e combattuto gli avversari fino allo stremo, per dimostrare il suo orgoglio terrestre, che andava in contrapposizione con la sua vera natura aliena.

Dall’altro fronte, Vegeta ha sempre sentito l’stinto di dover rendere giustizia all’Orgoglio Saiyan per rimediare agli errori della sua razza nel corso del tempo. Questo sta accadendo anche nella saga di Granolah il Sopravvissuto, dove il Principe ha mostrato la sua forma Ultra Ego.

Successivamente alla sconfitta dei due Z-Fighter per mano di Gas, il Flashback mostrato da Monaito ha riacceso non solo i ricordi di Goku, ma anche l’essenza e l’eco perduto del puro orgoglio Saiyan, tramite l’impeto e la grinta di Bardack sancita dal passato, grazie al suo orgoglio passato.

“Non credevo pienamente nel mio potere”, ha ammesso Goku. Vegeta ha continuato a elogiare il nuovo significato dell’Orgoglio Saiyan con la sua risposta successiva e, come si sospettava, si è scoperto che il loro orgoglio ha lo scopo di celebrare la forza personale piuttosto che competere con gli altri.

Infatti proprio come detto da Wish, per essere un guerriero completo, Goku deve scavare dentro se stesso, senza pensare di intaccare la sua anima con qualcosa che non si connette con la sua natura.

“Anch’io l’ho perso di vista. Non è il sanguinoso passato dei Saiyan che dobbiamo portare con noi, ma il nostro orgoglio”, ammette Vegeta.

L’attuale saga del manga è sorprendente, anche perché grazie ad un furbo retcon, gli autori hanno ridisegnato l’orgoglio e il passato dei Saiyan, ponendo le basi per un futuro interessante.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film di Dragon Ball: