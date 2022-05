Dragon Ball Super: Chi sarà a sconfiggere Gas?

Dragon Ball Super ha entusiasmato tutti gli appassionati con l’ultimo capitolo dopo aver introdotto ai lettori le forme definitive e potenziate dell’Ultra Ego di Vegeta e dell’Ultra Istinto di Vegeta.

In questo modo è cominciato ufficialmente il combattimento finale con Gas nel nuovo capitolo della serie.

Ora è inevitabile chiedersi: chi sarà alla fine a sconfiggere Gas?

Chiaramente questa è la domanda principale ma ce ne sono anche altre. Ricordiamo che l’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto terminerà prima della fine dell’anno, mentre il nuovo arco narrativo dovrebbe iniziare anche quest’anno.

L’ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha riportato Goku e Vegeta alla loro piena potenza per la prima volta contro Gas.

Ora Gas si è adattato al suo nuovo livello di potenza. Questo vuol dire che sia Goku che Vegeta ora hanno un’idea più precisa su quello di cui il nemico è capace di fare.

Ciò significa che avranno un vantaggio grazie al loro Ultra Istinto e Ultra Ego, quindi è come se adesso cominciasse una sorta di rivincita per i Saiyan.

Ora si tratta solo di capire quale personaggio vincerà. E se né Goku né Vegeta sconfiggeranno Gas? Potrebbe farlo qualcun altro?

Il capitolo 84 di Dragon Ball Super avvia dunque lo scontro potenzialmente finale contro Gas mentre Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego cercano di infliggere qualsiasi tipo di danno a Gas al suo stato di piena potenza.

I due nonostante siano a loro volta al massimo della loro potenza stanno ancora avendo problemi.

Quindi come faranno ad avere la meglio? C’è una possibilità che entrambi sbloccheranno una versione più potente delle loro forme Ultra, ma forse questo servirà a indebolire ulteriormente Gas in modo che Granolah intervenga e risolva la situazione.

Granolah è mancato particolarmente in questo scontro poiché Goku e Vegeta hanno i riflettori puntati contro Gas. Proprio per questa ragione non ci sono stati molti aggiornamenti sul personaggio dalla sua ultima apparizione.

Era insanguinato, cieco e sconfitto l’ultima volta che i lettori hanno visto Granolah in azione. Tuttavia si può teorizzare che se Monaito ha curato Goku e Vegeta in breve tempo, anche Granolah potrebbe tornare in azione.

È la sua storia, l’arco narrativo porta il suo nome e tutti e tre i guerrieri coinvolti possono aiutare a chiudere ulteriormente i legami tra il passato e il futuro.