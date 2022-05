la potenza di Gohan SSJ4 supera quella di Gogeta SSJ4

Quando Gohan raggiunge il Super Saiyan 4 in Super Dragon Ball Heroes, la sua forza è così potente che sembra aver superato completamente il Super Saiyan 4 Gogeta, un personaggio che a un certo punto si pensava fosse il combattente più forte dell’intero franchise.

Per quanto riguarda i Saiyan, Gohan è sempre stato nella fascia alta dei combattenti. Fin da bambino, Gohan ha mostrato un potenziale sbalorditivo grazie al potere che si sprigiona dentro di lui ogni volta che le sue emozioni sfuggono al controllo.

Man mano che Gohan cresceva, questo potere aumentava e diminuiva a seconda delle esigenze della trama, ma rimanevano comunque accenni alla sua precedente capacità distruttiva. In Super Dragon Ball Heroes: Dark Demon Realm Mission, la piena potenza di Gohan ritorna con l’apparizione della sua forma più potente.

Nel capitolo 13 di Super Dragon Ball Heroes: Dark Demon Realm Mission, il Dio Demone Shroom è impegnato a inseguire Pan e Gohan in una parte drammatica della storia. La Pattuglia del Tempo sta combattendo nell’era di Dragon Ball GT, durante la battaglia tra Super Saiyan 4 Gogeta e Omega Shenron.

Lo stesso Gohan si sente surclassato da Shroom, che utilizza una tecnica letale che prevede la raccolta dell’anima. Per recuperare la distanza che li separa, Gohan si trasforma in una Grande Scimmia. Riesce ad acquisire rapidamente il controllo di questa forma, che è il catalizzatore per diventare un Super Saiyan 4.

Gohan arriva sulla scena come Super Saiyan 4, controllando la trasformazione in quello che sembra un tempo record. Sebbene sia Goku che Vegeta si siano scatenati poco prima di diventare Super Saiyan 4, la trasformazione di Gohan è molto più istantanea.

Inoltre, dopo essere diventato un Super Saiyan 4, Gohan è facilmente in grado di spazzare via il Dio Demone Shroom. Questo porta al suo prossimo combattimento, che è contro un Super Saiyan 4 Gogeta controllato da un demone.

In Dragon Ball GT, Goku è quasi morto numerose volte nella battaglia con Omega Shenron, ma il Super Saiyan 4 Gogeta è in grado di incassare i pugni del drago senza battere ciglio, facendo sembrare Omega un muro.

Nonostante questa potenza ridicola, Gohan, in quanto Super Saiyan 4, è in grado di superare le sue difese all’istante con una nuova tecnica, la Barriera Masenko Ultimate.

La suddetta forma di Gohan è una delle trasformazioni più singolari e assurde che Dragon Ball possa offrire, nonostante quelle mostrate nella serie regolare.

Inoltre, mette a tacere l’antica teoria secondo cui solo i Saiyan purosangue possono raggiungere la forma Super Saiyan 4. Gohan come Super Saiyan 4 è apparentemente in grado di attingere al suo potenziale nascosto, il che ha portato alcuni a ipotizzare che questa trasformazione combini anche la sua forma Potenziale Sbloccato con quella Super Saiyan 4.

Il potere di Gohan, in grado di sopraffare un Gogeta demoniaco in qualsiasi forma, è già di per sé un’impresa, dato che si dice che la Fusion Dance moltiplichi il potere dei partecipanti per decine di volte.

Dopo aver raggiunto il Super Saiyan 4, Gohan ha una potenza tale da far sembrare i migliori combattenti della linea temporale di Dragon Ball GT dei dilettanti. Si considera più debole della variante di Gogeta della Pattuglia del Tempo, ma è estremamente fiducioso nella sua capacità di superare le difese di Gogeta di Dragon Ball GT.

Da tempo Dragon Ball sembra aver paura di mettere Gohan sotto i riflettori fin dalla Saga di Bu, ma questo nuovo aumento di potenza potrebbe cambiare le cose. Data la sua nuova trasformazione, è probabile che il Super Saiyan 4 Gohan continuerà a essere ampiamente presente in Super Dragon Ball Heroes.

