Dragon Ball Super 84: L’Ultra Ego di Vegeta è più potente questa volta – Allarme SPOILER!

Dragon Ball Super ha scatenato ancora una volta la nuova forma Ultra Ego di Vegeta, ma questa volta è molto probabile che sia molto più forte ed efficace della prima volta.

L’arco di Granolah il Sopravvissuto ha raggiunto una nuova fase: sia Goku che Vegeta hanno lanciato dei nuovi attacchi per concludere lo scontro.

Gli Z-Fighters hanno ancora una volta fatto ricorso alle loro rispettive trasformazioni Ultra, ma è un po’ destabilizzante e scontato, dato che l’ultima volta che le hanno usate è andata piuttosto male. Ma c’è una distinzione importante in questo nuovo scontro.

Quando Vegeta ha usato l’Ultra Ego per la prima volta è stato durante la lotta contro Granolah, e le circostanze erano molto diverse da quelle attuali.

La prima volta Vegeta si era trattenuto (forse anche inconsciamente) perché aveva capito il legame tra il passato di Granolah e i Saiyan. Ma con Gas non è la stessa cosa.

Non solo si scaglierà contro l’Heeter con maggiore ferocia rispetto alla prima volta che ha usato la forma, ma è probabile che diventi ancora più forte grazie al peso ed alla scoperta di un nuovo tassello legato al passato dei Saiyan.

Quando Vegeta iniziò ad allenarsi con Beerus, la prima cosa che dovette imparare per usare la tecnica Hakai fu il fatto che doveva pensare solo alla distruzione.

Il Dio della Distruzione aveva dato a Vegeta la chiave per avere successo e abbandonare il senso di colpa per le gesta del suo popolo, e sembra che con il flashback nel passato di Bardock abbia ottenuto un nuovo impulso.

Vegeta non è più frenato dal suo passato, né da un nemico come Gas. Questo significa che stiamo per vedere il vero potenziale dell’Ultra Ego.

Per non parlare del fatto che, pur essendosi esercitato in precedenza con questa forma, Vegeta non l’ha mai usata veramente in combattimento fino allo scontro con Granolah.

È possibile che questa volta abbia una migliore padronanza della forma e dei suoi limiti e, mentre continua a combattere contro Gas mentre il capitolo 84 della serie volge al termine, probabilmente vedremo una versione diversa, potente e migliorata nei prossimi capitoli, e magari sarà l’arma decisiva contro Gas.