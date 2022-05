Negli ultimi capitoli Dragon Ball Super ha unito in un tag-team davvero ultra Goku e Vegeta, e un artista ha approfittato e riportato in vita quella scena a colori per i fan.

Come potete vedere qui sotto, la fan art arriva per gentile concessione di Limandao su Twitter. L’artista ha dato a Ultra Instinct Goku e Ultra Ego Vegeta una colorata trasformazione alla luce del loro recente team-up. E naturalmente è uno spettacolo da vedere!

Dopotutto, Ultra Instinct Goku si orienta verso i toni dell’argento e la sua aura di energia si accende come nessun’altra quando si manifesta. Per quanto riguarda Ultra Ego Vegeta, il Saiyan assume un aspetto viola quando si accende e la sua aura divina è affilata e devastante come una Katana.

I fan non hanno mai visto le due forme fianco a fianco in battaglia fino ad ora. Come si può immaginare, i netizen desiderano ardentemente che Dragon Ball Super dia a questo scontro un adattamento anime.

Al momento non si sa se Dragon Ball Super adatterà gli archi del manga per il piccolo schermo, ma i fan hanno una speranza. Per il momento, l’anime è impegnato a preparare il suo nuovo film. Dragon Ball Super: Super Hero debutterà in Giappone tra meno di un mese e porterà Gohan e Piccolo alla ribalta. Quindi, se volevate vedere gli eroi, presto ne avrete l’occasione!

Il capitolo 84 di Dragon Ball Super vede Goku trasformarsi nuovamente nella sua forma Ultra Istinto e Vegeta nella sua forma Ultra Ego, e i due iniziano la loro lotta contro Gas.

Nel frattempo, gli Heeter aggiornano Elec sull’andamento del combattimento, mentre Macki e Oil si riferiscono ai due definendo le loro forme “ridicole”.

Si tratta di una distinzione piuttosto divertente per ciascuna delle due forme, dato che i fan hanno discusso sulla natura di entrambi i nomi sin dal loro debutto.

Con le traduzioni che hanno modificato il modo in cui ognuna di queste forme è stata etichettata, è un dibattito che non è ancora stato risolto.

Ora il dibattito probabilmente cambierà, perché con Goku e Vegeta che usano le rispettive forme contemporaneamente contro Gas, non ci vorrà molto tempo prima di vedere quale delle due è effettivamente più efficace contro un nemico potente.

Ma speriamo che questo sia tutto per l’aspetto divertente che i fan e i personaggi hanno dato a Goku e Vegeta, donando uno sprazzo di spensieratezza in uno scontro davvero complesso.