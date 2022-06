Dragon Ball Super: Super Hero: il cast parla di Bulma e Vegeta

Ormai sarà solo questione di giorni prima dell’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero inizialmente prevista solo in Giappone. Tutti gli appassionati possono cominciare a prepararsi anche in seguito a tutti gli aggiornamenti relativi alle reazioni su Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone e a una data ufficiale in Italia. Come abbiamo infatti annunciato qualche settimana fa, potremmo guardare il film a partire da agosto 2022.

Dragon Ball non si può di certo ricordare per delle storie d’amore, tuttavia anche l’amore è sbocciato tra i suoi personaggi. Le prime coppie storiche del franchise sono Goku e Chichi. I due si sono innamorati per primi e, nel corso degli anni, i fan hanno visto Vegeta incontrare la sua anima gemella.

Bulma era la scintilla di cui il Saiyan aveva bisogno nella sua vita. Infatti si può dire che dopo la relazione con sua moglie, il principe dei Saiyan sia decisamente cambiato.

Tornando al film, pare che il cast dell’anime sia rimasto sbalordito dal debutto della coppia.

Le star hanno parlato della situazione in una recente intervista prima di Dragon Ball Super: Super Hero, dove Masako Nozawa, doppiatrice storica di Goku, Gohan e Goten e Toshio Furukawa, doppiatore di Piccolo hanno ricordato alcuni dei momenti più memorabili del franchise.

L’attenzione ricade su Vegeta, e Nozawa confessa di essere rimasta sorpresa quando Vegeta e Bulma si erano incontrati.

Era rimasta così sorpresa che Nozawa ne aveva parlato con Hiromi Tsuru, purtroppo deceduta nel 2017, circa la relazione dei due personaggi. Nozawa dice di aver chiesto a Tsuru perché Bulma avrebbe mai avuto rapporti con il rivale di Goku.

Nemmeno Tsuru sapeva qualcosa infatti la storia d’amore non era una sua decisione, e quindi ad essere confuse erano entrambe.

Toru Furuya, il doppiatore di Yamcha, è arrivato al punto di chiedere ad Akira Toriyama stesso perché Bulma non ha sposato Yamcha. Ma tutto quel dramma ora è acqua passata.

Nel corso degli anni, Vegeta ha dimostrato quanto apprezzi sua moglie nonostante i suoi modi rudi, ma sembra che il cast di Dragon Ball non approvasse per niente la loro storia d’amore inizialmente.

Nel film in arrivo Vegeta pare sia impegnato con Goku ad allenarsi con Broly. Per questo non si capisce bene quale sarà il suo ruolo dato che i personaggi principali saranno Gohan e Piccolo.