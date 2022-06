Dragon Ball Super: Super Hero mostra tutta la potenza di Gohan

Uno dei protagonisti di punta del franchise sta esaltando la sua potenza nell’imminente film di prossima uscita dedicato all’opera di Akira Toriyama!

Dragon Ball Super tornerà per il primo nuovo anime del franchise dopo quattro lunghi anni, e uno dei motivi per essere eccitati è il fatto che Gohan e Piccolo affronteranno questa volta la battaglia principale come gli unici in grado di difendere la Terra.

Se i fan desiderano vedere Gohan al massimo della sua potenza durante l’anime originale, questa potrebbe essere l’occasione giusta per rimediare.

Con Dragon Ball Super: Super Hero che si prepara ad arrivare nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 11 giugno, il materiale promozionale ha rivelato sempre di più cosa aspettarsi dal grande combattimento di Gohan.

Masako Nozawa, che nel film interpreta Gohan, Goku e altri, ha ulteriormente sottolineato la forza del guerriero nell’ultimo promo del film: “Gohan è davvero forte, dopo tutto. Anche se può sembrare che studi tutto il tempo, quando c’è combattere, è davvero forte”. Potete vedere il promo speciale in questione qui sotto:

Una delle maggiori critiche mosse dai fan all’anime di Dragon Ball Super è che Gohan è stato messo in secondo piano e ha perso gran parte della potenza di cui si vantava durante Dragon Ball Z.

È riuscito a recuperare la sua forza prima del Torneo del Potere, ma più vediamo Dragon Ball Super: Super Hero, più è chiaro che sta combattendo al suo pieno livello di forza. Ora si tratta solo di vedere se sarà sufficiente o se Gohan riuscirà in qualche modo a superare questa situazione e a raggiungere un nuovo livello di potenza.

Con Nozawa che ha fatto notare la forza di Gohan e persino il creatore della serie, Akira Toriyama, che ha fatto notare quanto Gohan sia ancora in grado di crescere, si tratta di un’importante anticipazione di ciò che potremo vedere dal personaggio preferito dai fan dopo tutto questo tempo.

Per fortuna non ci vorrà ancora molto, perché Dragon Ball Super: Super Hero arriverà nelle sale giapponesi l’11 giugno e in quelle di tutto il mondo nel corso dell’estate. Ovviamente arriverà anche nelle sale nostrane, dobbiamo solo attendere una data ufficiale.