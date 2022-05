Dragon Ball Super: Super Hero, il promo annuncia il ritorno di Freezer

Dragon Ball Super: Super Hero, il promo annuncia il ritorno del temibile Freezer!

Il nuovo lungometraggio dedicato a Dragon Ball Super ha confermato il ritorno in pompa magna di Freezer con l’ultimo promo dedicato proprio al film in uscita a giugno nelle sale giapponesi.

Mentre il villain continua ad essere presente negli eventi canonici del franchise, successivamente agli eventi di Dragon Ball Super: Broly, i fan hanno atteso con impazienza il momento in cui il famoso personaggio sarebbe ricomparso nella storia.

Freezer non è ancora apparso all’interno dei nuovi archi narrativi del manga (che vanno ben oltre gli eventi dell’anime), ma a quanto pare quest’ultimo sarà presente nel film in discussione in questa sede.

Con Dragon Ball Super: Super Hero prossimo al debutto nelle sale cinematografiche giapponesi tra un paio di settimane, Toei Animation ha iniziato a svelare l’artiglieria pesante, volta a catturare più pubblico possibile nelle prime settimane di proiezione.

Mentre il pubblico è già in delirio per la pellicola, in questa nuova promo viene mostrata la presenza di Freezer, confermando il villain come un personaggio centrale delle vicende concerni l’anime.

In calce il video:

Anche se Freezer non era stato annunciato in precedenza per il film, è molto probabile che questo cattivo non sia il personaggio “segreto” a cui avevano alluso il materiale promozionale e alcuni membri del cast, dove le deduzioni e la trama conducevano a Cell.

Questo breve sguardo al villain però, presumibilmente potrebbe essere vago e fugace, dato che probabilmente è una sorta di “pubblicità ingannevole” non inerente al lungometraggio.

Per fortuna non dovremo aspettare molto per vedere e capire se Freezer avrà un ruolo attivo o meno, visto che Dragon Ball Super: Super Hero arriverà in Giappone l’11 giugno e nelle sale di tutto il mondo nel corso dell’estate.

In Italia non ha una data ufficiale ma arriverà sicuramente per mano di Crunchyroll nel corso della stagione estiva, probabilmente anche nelle sale, come avverrà con Jujutsu Kaisen 0.

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment distribuiranno il film a livello internazionale e lo descrivono così: