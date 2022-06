Dragon Ball: Goku incontra Popeye in un crossover

Dragon Ball è la serie shonen per eccellenza. È in assoluto il più amato e soprattutto la serie che è riuscito a motivare e ispirare molti mangaka emergenti che poi si sono affermati tra i migliori su Jump.

Goku è la star della serie di Toriyama che ha fatto sognate tutti gli appassionati. Impossibile non associare il Saiyan alle sue devastanti trasformazioni in Super Saiyam.

Il duro lavoro e il suo allenamento hanno dato a Goku il tipo di corpo che si trova solo nei manga.

Ovviamente, non è l’unico combattente presente nel panorama dei manga ma anche dei fumetti. Soprattutto ci sono molti altri personaggi famosi anche in Italia con un fisico e una caratteristica incredibile.

A chi ci stiamo riferendo?

Parliamo di un personaggio iconico, talmente tanto che se scriviamo “spinaci”, probabilmente tutti capirebbero subito.

Si tratta proprio di Popeye, in Italia noto anche come Braccio di Ferro! Infatti proprio la pagina ufficiale di Braccio di Ferro ha pubblicato un’illustrazione realizzata da Marcus the Visual.

Come puoi vedere di seguito, si tratta di un crossover di Dragon Ball e Braccio di Ferro. I due protagonisti terminano una giornata di intenso allenamento, e il marinaio sembra straordinariamente definito rispetto a Goku.

Di seguito quindi riportiamo l’illustrazione condivisa dalla pagina ufficiale Twitter PopeyeTweetsk:

I yam always amazed by the work me fans create – n' sometimes like now I yam justsk blown away!! Ye power is over 9000 fer sure! Arf! Arf! Arf! 💪🏻

🎨: @Marcusthevisual #popeye #popeyefanart #fanfiction #dragonball pic.twitter.com/PusOHeIHAd

— Popeye Official (@PopeyeTweetsk) June 3, 2022