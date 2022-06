Dragon Ball Super: Super Hero: un nuovo video mostra il rapporto tra Gohan e Pan

Dragon Ball Super: Super Hero è ormai vicino al suo debutto in Giappone! Finalmente tutti gli appassionati possono prepararsi a recarsi in tutte le sale l’11 giugno, anche se per il momento solo in Giappone. Ma non c’è da preoccuparsi, infatti abbiamo di recente riportato che Crunchyroll si occuperà della distribuzione al di fuori del Giappone a partire dal mese di agosto 2022.

In vista del debutto del nuovo film di Dragon Ball Super, Dragon Ball Super: Super hero, il riportiamo un altro promo prima della sua premiere di giugno, e questa clip si concentra su Gohan e sua figlia!

L’aggiornamento lo condivide direttamente sulla sua pagina Twitter DbsHype, che riportiamo di seguito:

Dragon Ball Super: SUPER HERO – 15 seconds PV (Part 2) pic.twitter.com/fI83mBS48b — Hype (@DbsHype) May 31, 2022

Come è possibile vedere, lo spot televisivo, rilasciato in Giappone questa settimana, mette in evidenza Gohan e la sua adorata Pan.

Il figlio di Goku si mostra anche mentre combatte insieme a Piccolo mentre l’Armata del Nastro Rosso fa il suo ritorno.

Il gruppo sembra intenzionato a guadagnare potere. E per qualche ragione, i suoi leader pensano che rapire Pan sia una buona idea. E come puoi immaginare, Gohan non permetterebbe mai che una cosa del genere possa verificarsi.

Il video promozionale del nuovo film di Dragon Ball Super continua con Gohan e Piccolo che combattono ad alta intensità prima prima che anche Pan, a quanto pare, si unisca alle danze.

Questa clip si conclude poi nel modo più dolce possibile. Infatti tutto si conclude per il meglio e Pan suo padre scaldano il cuore con un tenero abbraccio.

Gohan rappresenta il nemico più temibile e a detta del maestro Akira Toriyama, è il guerriero più forte di tutti i personaggi presenti nel film. D’altronde sarà lui insieme a Piccolo a stare al centro dei riflettori e affrontare i due nuovi androidi, Gamma 1 e Gamma 2.

Anche Piccolo merita considerazione in quanto presente nella clip. Non ha intenzione che la figlia del suo protetto venga rapita sotto la sua sorveglianza. I due infatti hanno un legame strettissimo, da padre-figlio.

Il Namecciano inoltre mostrerà un livello di forza totalmente nuovo, con la sua trasformazione che lo porterà ad un livello mai visto prima.