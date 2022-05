Dragon Ball Super: da chi è ossessionato il doppiatore di Gamma 2?

Il nuovo film di Dragon Ball, Dragon Ball Super: Super Hero presenterà nuovi doppiatori che non hanno mai lavorato nel mondo di Toriyama. Di recente abbiamo rilasciato moltissime dichiarazioni dei doppiatori, compresi quelli storici.

Ad esempio abbiamo condiviso alcune dichiarazioni del doppiatore di Gamma 1 in cui ha confessato il suo immenso piacere e soprattutto onore di lavorare con mostri sacri come Masako Nozawa. Infatti la doppiatrice ha dato la sua voce a Goku, Gohan e Goten dall’inizio dell’adattamento anime. Condivide con i suoi fan che la doppiatrice riesce a instaurare un ambiente giocoso e rilassato oltre che professionale.

Oggi invece chi ha rilasciato una dichiarazione è il doppiatore dell’altro androide, Gamma 2. Mamoru Miyano infatti in un’intervista confessa quale personaggio è riuscito a fare presa e a catturare completamente la sua attenzione.

Di chi si tratta?

Lo si può scoprire di seguito riportando una parte dell’intervista che l’utente Herms98 ha condiviso sulla sua pagina Twitter:

Mamoru Miyano (Gamma 2) talks about what characters in DBS: Super Hero have caught his eye: “Well, story-wise, there’s that one at the very end…but I can’t talk about that at all”. Plus, there’s Piccolo’s new form. Changing colors to power up is pure Dragon Ball! https://t.co/CRs5Jhs6F6 — Todd Blankenship (@Herms98) May 29, 2022

Si tratta di Piccolo! C’è da dire che il namecciano sta facendo crescere l’entusiasmo tra i fan non solo per il film ma soprattutto per il suo personaggio. Tutti ne parlano e tutti lo apprezzano e il doppiatore di Gamma 2 che la nuova trasformazione di Piccolo “è puro Dragon Ball!”

Questo anticipa che le aspettative intorno al guerriero saranno alte e soprattutto lo stesso si può dire del film, che lo vedrà con Piccolo al centro delle vicende.

Anche l’insider DBSChronicles ha condiviso sulla propria pagina Twitter l’ossessione di Mamoru Miyano per Piccolo, il quale non fa che parlarne in ogni intervista.

Show me an interview where Mamoru Miyano (VA of Gamma 2) doesn't talk about Piccolo! 🤣 This man is sooo obsessed with him! 😂🤦‍♂️ https://t.co/94oliJ38R7 pic.twitter.com/PmPhE4qB7k — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) May 29, 2022

Ricordiamo che il secondo film della serie Super debutterà solo in patria in tutti i cinema l’11 giugno. Al momento non c’è una data o un rumor sull’uscita italiana di Dragon Ball Super: Super Hero, ma abbiamo di recente riportato che a partire dal mese di agosto 2022, il film sarà distribuito al di là del Giappone.

Non resta che attende ancora un po’ prima di poter parlare di date ufficiali.