Dragon Ball Super: Super Hero: Toriyama svela chi è il guerriero più forte

Tutti gli appassionati della serie di Akira Toriyama sono ormai pronti ad accogliere il film Dragon Ball Super: Super Hero! I giorni che mancano al debutto giapponese del film si possono contare sulle dita della mano.

Per il momento chi avrà accesso al film sarà il pubblico esclusivamente giapponese, ma tutto il resto del mondo deve prepararsi per il mese di agosto di quest’anno. Infatti questo sarà il periodo in cui il film verrà distribuito al di fuori del Giappone.

Quindi per essere chiari in Italia potrebbe uscire i quel periodo anche se non possiamo riportare nessuna notizia ufficiale a tal riguardo.

Oggi riportiamo un aggiornamento che vede alcune dichiarazioni di Akira Toriyama sul guerriero al momento più forte.

L’account Twitter ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero ha condiviso una nuova intervista con Akira Toriyama. In questa occasione viene rivelato che il mangaka considera Gohan l’eroe più forte tra i guerrieri Z. Ecco di seguito le sue parole:

“Gohan è in realtà più forte di chiunque altro. O almeno così si dice, ma ultimamente non ha davvero avuto la possibilità di brillare. Per motivare Gohan, ci vuole il suo insegnante Piccolo piuttosto che suo padre Goku. Ho pensato di provare a dare alla luce un nuovo supereroe mettendo questi due sotto i riflettori durante le loro intense battaglie con gli androidi Gamma 1 e Gamma 2”.

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo film della serie Super e infatti, basandoci sulle parole di Toriyama, ricordiamo che proprio il figlio di Goku e Piccolo saranno al centro dei combattimenti e della storia.

Il namecciano, nonché mentore e maestro di Gohan, mostrerà un livello di forza ancora più sorprendente di quello che conosciamo. Infatti sfoggerà una nuova trasformazione che lo porta a pari livello di un Saiyan. Di questo ha subito mostrato un grande apprezzamento il suo storico doppiatore, Furukawa.

Di recente abbiamo anche riportato il nuovo trailer del film. Questo ha mostrato che Gohan ora fa affidamento sia sulle sue trasformazioni in Super Saiyan che sulla sua Forma Definitiva. Tutti gli appassionati ora sono curiosi di scoprire le potenzialità dei due protagonisti come anche dei nemici da affrontare.