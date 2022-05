Dragon Ball Legends, il picchiaduro 3D per mobile si appresta a lanciare un nuovo personaggio. La nuova promo ufficiale rivela che Goku Ultra Istinto sarà inserito prossimamente nel roster dei combattenti, senza ancora una data precisa purtroppo.

La situazione è emersa di recente grazie all’App Store di iTunes, nella sezione giochi, dove Dragon Ball Legends è in rotazione come una delle applicazioni di punta dello store. È lì che è apparso un annuncio per pubblicizzare l’anniversario speciale del gioco e i fan hanno potuto ammirare un’immagine di Ultra Instinct Goku.

Al momento, Dragon Ball Legends non ha rivelato ufficialmente Ultra Instinct Goku come parte della sua lineup per l’anniversario. Tuttavia, questo è il secondo annuncio che i fan hanno avuto modo di vedere per quanto riguarda il personaggio.

In Giappone, gli “addetti ai lavori” hanno trovato un’immagine a bassa risoluzione di Dragon Ball Legends con Ultra Instinct Goku di profilo. E ora, questa pubblicità è stata pubblicata sull’App Store rafforzando le teorie dei fan.

Ovviamente, Ultra Instinct Goku è ancora una grande attrazione per tutti i fan di Dragon Ball, quindi i giocatori sono ansiosi di vedere come il personaggio si inserisce in questa celebrazione dell’anniversario.

Per quanto riguarda i lettori del manga, invece, hanno appena ricevuto un nuovo tipo di trasformazione “ultra” grazie a Vegeta. Il Saiyan è riuscito a sbloccare l’Ultra Ego qualche capitolo fa, durante l’attuale arco del manga, e l’Ultra Istinto di Goku si è appena unito a Vegeta per combinare questi poteri per la prima volta.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film: