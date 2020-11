Attraverso un fresco annuncio attraverso i propri portali, la modalità di Goku che anticipa l’Ultra Istinto Perfetto, Ultra Instinct Sign, arriverà molto presto nel videogame di Dragon Ball Legends.

Goku Ultra Istinto arriva su Dragon Ball Legends

Il videogioco, disponibile per il download su tutti i dispositivi iOS e Android, si è quindi rifatto bello e “divino” grazie ad un nuovo trailer in-game che rivela un primo sguardo al formidabile Goku mentre sfodera l’evoluzione evocata per la prima volta nel corso del Torneo del Potere in Dragon Ball Super.

Possiamo guardare di seguito il trailer che rende perfettamente giustizia al potere divino del Saiyan:

Dragon Ball Legends: Ultra Instinct Goku (Sign) PV

Al momento non sappiamo ancora una data di arrivo del personaggio.

Per la cronaca all’interno del titolo sono presenti tre personaggi ideati da Akira Toriyama in persona, tra cui spicca un Saiyan di nome Shallot. Al personaggio, nel corso degli aggiornamenti, ha sperimentato le evoluzioni in Super Saiyan, Super Saiyan 3 e Super Saiyan God.

Dragon Ball Legends

Dragon Ball Legends è un videogioco del 2018 che permette agli utenti di sfidare avversari di tutto il mondo in tempo reale, affrontare battaglie PVP sia a casa che on-the-go ed è disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi iOS e Android.

In Dragon Ball Legends sono presenti, tra gli altri, Goku e un trio di personaggi inediti disegnati dal creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, che includono Shallot, un Saiyan del passato, Zahha, un magico spadaccino inviato da un mondo lontano, e Giblet, gemello di Shallot.

L’attualità di Dragon Ball

Dragon Ball Super si traduce nell’attualità di Dragon Ball.

Il manga è scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro con un totale di 66 capitoli realizzati su V-Jump. Il manga ha raggiunto un totale di 13 volumi in Giappone, mentre in Italia i diritti, esattamente come l’edizione originale, sono a cura di Star Comics.

