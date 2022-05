Dragon Ball Super: Super Hero: svelate alcune scene di battaglia

Dragon Ball Super: Super Hero è ormai alle porte. Ormai i giorni sono sempre meno e siamo sotto le due settimane. Tutti gli appassionati sanno la data di uscita in Giappone è l’11 giugno. Non è stato facile questo percorso in quanto il film doveva già uscire.

La causa dello slittamento è legata all’attacco hacker ai danni della Toei Animation. Tutto però si è fortunatamente risolto rapidamente.

Arrivati alla prossima data di uscita possiamo tutti prepararci per un’eventuale uscita italiana a cominciare dal mese di agosto 2022. Chiaramente non ci sono garanzie ne notizie ufficiali. Quello che confermiamo però è che a partire da agosto il film verrà distribuito al di là del Giappone.

Questo film ha visto il pieno coinvolgimento del maestro e creatore della serie Akira Toriyama. I personaggi che saranno maggiormente coinvolti saranno Piccolo e il suo allievo Gohan. Il namecciano presenterà ai fan una nuova trasformazione di cui Furukawa è assolutamente fiero.

Riguardo il resto dei personaggi, e pensiamo subito a Vegeta e Goku, saranno impegnati a fare altro. Ad esempio Vegeta e Goku rimarranno ad allenarsi con Broly.

Oggi riportiamo un nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero. Come si può vedere sopra, si concentra su quella che potrebbe essere la battaglia finale del film, vedendo molti dei Guerrieri Z allearsi per affrontare un nemico in comune.

Dal punto di vista tecnico, Tetsuro Kodama dirigerà il film, Naoki Sato comporrà la musica.

Nobuhito Sue è l’art director, Chikashi Kubota è il direttore dell’animazione e Jae Hoon Jung è il regista CG.

Il mangaka che tutti conosciamo come il padre di Goku, Akira Toriyama, ha lavorato attivamente alla satoria del film, come anche alla sceneggiatura eal design dei personaggi.

Di seguito riportiamo la sinossi del secondo film della serie Super: