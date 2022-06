Dragon Ball Super: come viene visto Piccolo dalla famiglia di Gohan?

Dragon Ball è la serie per eccellenza che con Dragon Ball Super continua a fornire contenuti ai suoi appassionati appartenenti a tante generazioni senza annoiare mai. Sembra incredibile che a distanza di tanti anni Dragon Ball riesca a rinnovarsi pur riproponendo nemici o personaggi già visti.

Basti pensare che a breve, esattamente tra due settimane debutterà in Giappone il nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero. Questo film sarà disponibile inizialmente esclusivamente nelle sale giapponesi, ma niente paura.

Infatti Crunchyroll ha annunciato di recente che il film comincerà a essere proiettato nei cinema al di là del Giappone a partire dal mese di agosto. Quindi la probabilità che il film arrivi in Italia per quel mese è alta, anche se non abbiamo notizie ufficiali.

I personaggi che svolgeranno un ruolo centrale e fondamentale, da protagonisti, saranno Gohan e Piccolo. Tutti noi appassionati sappiamo cosa vuol dire questo duo. Significa rapporto padre-figlio fondamentalmente. Impossibile non ricordare il periodo di addestramento tra il figlio di Goku e il namecciano per affrontare la minaccia incombente dei Saiyan, Nappa e Vegeta.

Piccolo non aveva mai mostrato amore, ne affetto per qualcuno. Il primo però che ha ricevuto tutto l’affetto da Piccolo è stato proprio Gohan.

Ma ora che il figlio di Goku è cresciuto e ha una moglie, Videl e una figlia, Pan, come viene visto dalla famiglia?

La risposta è deducibile dal fatto che sembra che Piccolo addestri Pan negli anni successivi. Il mangaka della serie Akira Toriyama approfondisce spiegando sul sito Web ufficiale di Dragon Ball che non solo Gohan vede Piccolo come una figura paterna rispettata, ma Pan e Videl lo considerano un membro vero e proprio della loro famiglia.

“Gohan ha sempre avuto un forte legame con Piccolo, sin da quando si è allenato con lui da bambino“, dice Toriyama. “E allo stesso modo Videl e Pan pensano a Piccolo come a un membro della famiglia su cui possono fare affidamento più di ogni altro”.

Inutile nascondere che una visione del genere era prevedibile, ma sembra che la loro fiducia e interesse per Piccolo vada oltre. Di fatto è visto come qualcuno su cui si può fare affidamento per qualsiasi evenienza.