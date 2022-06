Dragon Ball: Ryo Horikawa legge alcune frasi tipiche di Vegeta in inglese

Dragon Ball ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di innumerevoli bambini e ragazzi nel mondo. Non solo per le trasformazioni dei guerrieri-Z o per le tecniche che hanno fatto la storia dello shonen di Akira Toriyama ma anche per le voci dei personaggi.

Di fatto gli attori che hanno doppiato i guerrieri sono tantissimi e molti di questi sono storici. E tra questi alcuni hanno dato e continuano a dare prova della loro maestria. Di fatto pochi possono eguagliare le interpretazioni dei doppiatori giapponesi.

Nomi come Masako Nozawa e Furukawa lavorano al doppiaggio di Goku e Piccolo da decenni. Ora passiamo a un’altra voce storica della serie.

Ryo Horikawa sta diventando virale grazie al suo l’ultimo tributo a Vegeta. L’attore giapponese recita in inglese alcune delle battute inglesi più iconiche di Vegeta.

L’aggiornamento giunge da Horikawa stesso. Infatti il doppiatore ha condiviso sulla sua pagina Twitter, un video caricato su YouTube per condividere la scenetta con i fan.

In questo video il doppiatore del principe dei Saiyan ha aperto un pacchetto di carte collezionabili di Dragon Ball e le ha commentate interpretando Vegeta.

Horikawa ha continuato a tradurre le battute in inglese. Di seguito riportiamo il video di cui stiamo parlando:

Horikawa ha dato prova ella sua bravura eccezionale in questo video e i fan non possono assolutamente perderselo.

Dopotutto, Horikawa è impegnato in questi giorni, quindi qualsiasi esibizione è imperdibile. In questo momento l’impegno che coinvolge il doppiatore è Dragon Ball Super: Super Hero, che debutterà questa settimana in Giappone, l’11 giugno.

Horikawa riprenderà il ruolo di Vegeta nel film, il quale pare che non avrà un ruolo da protagonista, come anche Goku. Infatti, come più volte confermato nel corso di quest’anno, saranno Gohan e Piccolo a essere i protagonisti principali.

Per quanto riguarda il momento in cui Dragon Ball Super: Super Hero arriverà anche in Italia. Solo che al momento non c’è ancora una data ufficiale che ne riporti il giorno preciso. Tuttavia il lungometraggio arriverà a partire da agosto 2022 al di fuori del Giappone.

Dunque bisogna attendere notizie per una data di uscita ufficiale nei cinema italiani.