Dragon Ball Super: Super Hero, un nuovo spot mostra Gotenks in battaglia

Dragon Ball Super lancerà il suo nuovo film in Giappone tra poco meno di una settimana e un nuovo spot televisivo rilasciato per Dragon Ball Super: Super Hero ha finalmente dato il benvenuto a Gotenks nel roster dei personaggi presenti nella pellicola.

Questo sarà il primo nuovo progetto anime pubblicato per il franchise di Dragon Ball Super dopo quattro lunghi anni, e ciò significa che c’è una certa pressione al riguardo, soprattutto per alcuni dei personaggi che i fan desiderano vedere in azione da tempo.

Quando è stato rivelato per la prima volta che il film avrebbe incluso una versione ormai adolescente di Trunks e Gotenks, i fan hanno subito fatto notare che i due non solo stavano eseguendo una Fusion Dance, ma anche una versione non corretta.

I produttori e il regista del film hanno fatto finta di non sapere se avremmo potuto vedere Gotenks in azione o meno, e l’ultimo spot televisivo ci mostra il primo scorcio del guerriero, confermando anche che il Gotenks che vedremo non è probabilmente quello atteso dai fan del franchise. Potete vederlo qui sotto in calce:

Il Gotenks che si vede nel nuovo spot televisivo (verso la fine, negli ultimi secondi) sembra essere la versione non corretta della fusione, quindi purtroppo sembra che Goten e Trunks abbiano effettivamente rallentato i rispettivi allenamenti negli anni trascorsi dalla fine del Torneo del Potere.

Non è ancora stato rivelato che tipo di battaglia finale attenderà Gotenks e gli altri combattenti coinvolti, ma sembra sempre più chiaro che tutti dovranno unirsi per sconfiggere il nuovo cattivo, qualunque esso sia.

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno: