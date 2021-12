Slam Dunk – la nuova visual del film

Slam Dunk, come abbiamo avuto modo di riportarvi, ha un nuovo anime film in lavorazione che il maestro Takehiko Inoue sta scrivendo e dirigendo presso Toei Animation.

Il film non ha ancora un titolo e come periodo di uscita abbiamo un generico Autunno 2022.

Grazie a Oricon possiamo dare uno sguardo alla nuova visual:

In Giappone Slam Dunk è stato serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 18 Settembre 1990 al 4 Giugno 1996 ed è stato raccolto per la prima volta in 31 tankobon; tra il 1993 e il 1996 ha ispirato una serie anime in 101 episodi e quattro film animati realizzati da Toei Animation.

In Italia la serie anime è andata in onda su MTV ed è uscita in home video per Yamato Video.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta da Planet Manga nel 1997; tra il 2010 e il 2012 d/visual lo ha ripubblicato in una edizione basata sulla deluxe giapponese in 24 volumi.

Tra il 2019 e il 2021 Planet Manga ha pubblicato di nuovo la serie in una nuova edizione basata su quella uscita in Giappone nel 2018 in 20 volumi.

Lo stesso editore ha pubblicato il secondo artbook della serie, andato immediatamente esaurito e ristampato.

IL MANGA SPORTIVO PIÙ FAMOSO DI SEMPRE TORNA NEL PIENO DEI MONDIALI DI BASKET

È stato scaricato da ben cinquanta ragazze, ma per Hanamichi al liceo tutto cambia grazie alla bella Haruko e a una fatidica domanda: “TI PIACE IL BASKET?”.

Nuove copertine, nuove traduzioni e nuova suddivisione dei capitoli per la serie vincitrice del 40° Shogakukan Manga Award come Miglior Shonen. Il capolavoro di Takehiko “Vagabond” Inoue!