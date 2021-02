Plus/Slam Dunk Illustrations 2, il secondo libro che raccoglie le illustrazioni della serie cult di Takehiko Inoue, verrà ristampato a Febbraio dopo che la prima, limitatissima tiratura è andata subito esaurita lo scorso Settembre.

Planet Manga ha ora reso noto che la ristampa volume sarà disponibile da Giovedì 11 Febbraio 2021 in fumetteria e sullo store online di Panini Comics.

Nel post sulla pagina Facebook ufficiale dell’etichetta manga di Panini si legge:

Per tutti quelli che attendevano con ansia la ristampa di PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2, possiamo dirvi che è ufficialmente in arrivo! Lo splendido cartonato con sovraccoperta uscirà l’11 febbraio in fumetteria e sullo store online panini.it (sul nostro e-commerce sarà acquistabile a partire da lunedì 8 febbraio)! Pronti a scendere sul parquet?