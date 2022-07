Jujutsu Kaisen: svelate novità sulla prima stagione doppiata in italiano

Crunchyroll ha recentemente svelato alcune novità importanti relative alla prima stagione animata di Jujutsu Kaisen che sarà doppiata in italiano. Le informazioni sono relative al calendario di programmazione e anche alle voci principali che doppieranno i personaggi del mondo di Gege Akutami.

La prima stagione di Jujutsu Kaisen debutterà martedì 26 luglio. Di seguito elenchiamo i doppiatori insieme al personaggio che doppieranno:

Dario Sansalone nei panni di Yuji Itadori ;

; Cristiano darà la sua voce a Megumi Fushiguro ;

; Laura Cherubelli nei panni di Nobara Kugisaki ;

; Davide Fumagalli interpreterà Satoru Gojo ;

; Mattia Bressan sarà Ryomen Sukuna

I cinque doppiatori hanno già avuto modo di farsi conoscere doppiando altri personaggi di spessore. Sansalone è la voce di Muichiro Tokito in Demon Slayer e Ryo Asuka in Devilman Crybaby.

Paglionico invece ha doppiato Noboru Sawaki e Akira Ichinose in Capitan Tsubasa.

Cherubelli ha lavorato molto in Bleach, doppiando Yachiru Kusajishi, Mahana Natsui e Lily. Inoltre ha interpretato Nezuko Kamado in Demon Slayer. Fumagalli è la voce di Sentomaru, Garp e Chew in One Piece e di Aizen in Bleach.

Infine Bressan ha dato la sua voce a Zangetsu in Bleach e Dabi, Tetsetsu Tetsetsu in My Hero Academia.

Jujutsu Kaisen si concentra sulle vicende di Itadori Yūji, il protagonista principale. Si tratta di uno studente all’apparenza normale che vedrà la sua vita stravolta per sempre quando entrerà in contatto con il feticcio di un demone potentissimo, Ryomen Sukuna. Viene considerato il Re delle Maledizioni e Yūji diventa tutt’uno con il demone.

Dopo l’accaduto Yuji entrerà nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojō. Questo istituto è un’organizzazione che combatte le Maledizioni e Yuji dovrà per imparare a controllare i suoi nuovi poteri e usarli a fin di bene senza cadere lui stesso vittima della maledizione. Tuttavia questo non basta chiaramente per tenere il protagonista al sicuro.

Crunchyroll riporta anche altre date di programmazione relative alle serie animate di My Dress-Up Darling, che debutterà il 18 luglio, Ranking of Kings, che invece comincerà martedì 19 luglio. Conclude infine con la prima stagione di The Rising of the Shield Hero, disponibile da lunedì 25 luglio.