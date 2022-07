Recentemente abbiamo appreso la triste notizia riguardante la morte del celebre mangaka Kazuki Takahashi, autore dell’immortale Yu-Gi-Oh. Per onorarlo oggi andremo a vedere le 5 carte vintage più rare, iconiche e costose di Yu-Gi-Oh!

Prima di stilare questa classifica bisogna ricordare che appunto, essendo delle carte vintage e rare è difficile (ma non impossibile) trovarle sui siti ufficiale come cardmarket per esempio, quindi abbiamo analizzato i venditori privati per valutare le offerte più convenienti.

La classifica tiene conto del massimo della qualità che si possa trovare per la singola carta, quindi si valuta anche la gradazione PSA e le varie offerte MINT per un quadro preciso.

Le 5 carte vintage più rare, iconiche e costose di Yu-Gi-Oh!

Drago Bianco Occhi Blu (Dark Duel Stories PSA 10 – Mint) Mago Nero (Dark Duel Stories PSA 10 – Mint) Exodia il Proibito – Testa (Dark Duel Stories PSA 10 – Mint) Drago Alato di Ra V.1 – Secret Rare (PSA 10 -Mint) Drago Nero Occhi Rossi (World Championship Celebration Promos – Mint – GRAAD 9) 5. Drago Nero Occhi Rossi (World Championship Celebration Promos – Mint – GRAAD 9) – € 700 – 800 Partiamo con una versione particolare e speciale del Dragon Nero Occhi Rossi, un mostro simbolico appartenente e Joey uno degli amici di Yugi. Come leggete dal titolo abbiamo scelto ovviamente la massima qualità che si possa trovare dato che il vero collezionista sceglie sempre la versione migliore. La carta come accennato faceva parte di una piccola serie di promo ottenibile durante un Torneo dedicato, quindi questo la rende più unica che rara. 4. Drago Alato di Ra V.1 – Secret Rare (PSA 10 -Mint) – € 1.090,00 Qui affrontiamo una delle 3 Divinità presenti nelle prime trasposizioni anime, dove a farla da padrone erano anche queste tre carte dal potere devastante. Qui stiamo parlando degli anni 2000, dove questa carta appena descritta faceva parte di una serie di regali/promo per il GAMEBOY WORLDWIDE, e questa era appunto una Edition Promos! Il prezzo per ottenere una PSA 10 di questo rarissimo gioiello vintage raffigurante il Drago Alato di Ra è di € 1.090,00, una cifra da veri e propri collezionisti dato che non è difficilmente abbordabile. 3. Exodia il Proibito – Testa (Dark Duel Stories PSA 10 – Mint) – € 5.000,00 – Le 5 carte vintage più rare, iconiche e costose di Yu-Gi-Oh! Qui iniziamo veramente a scaldare gli animi, non solo per la valenza iconica della carta ma anche per via del suo attuale prezzo. Exodia il Proibito oltre ad essere una carta vintage è anche un grande simbolo indiscusso del franchise, dato che è presente fin dal primo episodio. Per ottenere solamente la testa, con una gradazione PSA 10 – Mint (quindi comunque il massimo della qualità) dovrete sborsare la modica cifra di € 5.000,00. Ribadiamo che la carta è stata ristampata e noi parliamo sempre e solo delle prime edizioni, che come ben sapete sono quelle con più valore in assoluto. 2. Mago Nero (Dark Duel Stories PSA 10 – Mint) – € 7.500,00 Le prime due posizioni sono abbastanza scontate ma senza ombra di dubbio queste ultime rappresentano al massimo il franchise, oltre ad essere dei veri e propri gioielli per i collezionisti.

Il Mago Nero è stata ed è una delle carte simbolo di Yugi, oltre che rispecchiare al massimo l'inizio della passione di tutti verso il gioco di carte, dato che ad oggi è sempre una delle carte più ambite.

Per portarsi a casa una PSA 10 – Mint il nostro portafoglio dovrà sborsare una cifra da capogiro, guadagnata in ardui mesi di lavoro.

Ovviamente si possono scegliere altre strade per ottenerle, ma se ambite al pezzo più pregiato il valore è quello citato.

1. Drago Bianco Occhi Blu (Dark Duel Stories PSA 10 – Mint) 25.000,00 € – Le 5 carte vintage più rare, iconiche e costose di Yu-Gi-Oh!