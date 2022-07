Wakanda: la patria di Black Panther al centro di una nuova miniserie

Ad ottobre, in previsione dell’uscita del film Black Panther: Wakanda Forever il 10 novembre, esordirà una nuova miniserie antologica in 5 numeri dedicata alla patria di Pantera Nera.

Intitolata semplicemente WAKANDA, questa miniserie punterà i riflettori su vari personaggi che rivestono un ruolo importante nella storia del paese, partendo da Shuri, la sorella di T’Challa, ex Black Panther e ora nota come Aja-Adanna, per poi concentrarsi su altri personaggi come Killmonger.

A seguito dei recenti eventi narrati sulla serie BLACK PANTHER di John Ridley, T’Challa non è più il benvenuto nella terra che un tempo governava. Che cos’è questa orgogliosa nazione senza il suo re? Questa nuova ed entusiasmante miniserie risponde a questa domanda e ad altre ancora, poiché ogni numero metterà in luce un diverso personaggio wakandiano che entrerà in scena per proteggere la propria grande nazione in nuove ed entusiasmanti storie realizzate da un’ampia gamma di creatori.

Shuri, Killmonger, and more will step up to protect their nation in a new #MarvelComics ‘Wakanda’ series this October! 💥 Read more: https://t.co/uBJDw0cg6q pic.twitter.com/6c2dApgW0K — Black Panther (@theblackpanther) July 6, 2022

In WAKANDA #1, la scrittrice Stephanie Williams e l’artista Paco Medina inizieranno con un racconto approfondito sulla geniale sorella minore di T’Challa ed ex Pantera Nera, Shuri. Shuri dimostra che l’assenza di Black Panther non significa che il Wakanda sia privo di eroi che lo proteggano, e che c’è un motivo per cui anche lei un tempo esercitava il potere.

Stephanie Williams ha dichiarato:

“Sono stata una grande fan di Black Panther nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione e l’espansione delle donne del Wakanda. È davvero un onore dare il via alla nuova serie con la storia di Shuri che ho scritto. Spero di poter aggiungere qualcosa alla già impressionante storia di lei e del Wakanda”.

Ogni numero di WAKANDA conterrà anche una storia d’appendice “Storia delle Pantere Nere“, scritta dallo scrittore Evan Narcisse e dall’artista Natacha Bustos, che fornirà per la prima volta una panoramica definitiva di tutti i wakandiani che hanno ricoperto il mantello di Black Panther! Evan Narcisse ne parla così: