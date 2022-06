Okoye e il nuovo look di Shuri nelle prime immagini di Black Panther: Wakanda Forever

Con l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever fissata per il prossimo 10 novembre iniziano a trapelare alcune immagini del materiale promozionale, che ci offrono un primo sguardo su Okoye e Shuri, due delle protagoniste del prossimo sequel.

L’utente Black Panther 2 News ha infatti condiviso su Twitter le foto di una confezione di Sprite, che a quanto pare farà parte dei tie-in promozionali del film, che raffigura i volti del personaggio di Okoye, interpretato da Danai Furira, e di quello di Shuri, per la quale Letitia Wright sfoggia un look differente in Wakanda Forever rispetto a quanto visto in Black Panther.

First looks at Okoye and Shuri in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER! pic.twitter.com/fYHMyg56dI — Black Panther 2 News (@bpanthernews) June 10, 2022

Si tratta per ora degli unici due protagonisti raffigurati e potremmo dare un’occhiata migliore al resto del cast con una futura aggiunta. Per adesso possiamo dedurre alcune cose basandosi sul loro look.

Okoye ha infatti praticamente lo stesso design che aveva in passato. Le Dora Milaje effettivamente hanno uno tra i design meno mutevoli di tutto l’intero Marvel Cinematic Universe a questo punto. Perché andare a toccare qualcosa che ha avuto evidentemente successo? Essendo poi una sorta di divisa militare, ha senso che rimanga immutata.

La rivelazione interessante è sul look di Shuri, che non solo sfoggia una nuova pettinatura, ma ha anche un misterioso tatuaggio sulla mano. Non è chiaro se questo sia dovuto a qualche tipo di sviluppo della trama o sia semplicemente una nuova aggiunta al design.

Non sappiamo ancora esattamente come il sequel affronterà la tragica scomparsa di Chadwick Boseman ma dovremo aspettare ancora un po’ per scoprirlo. Tuttavia, se stanno già venendo alla luce i prodotti tie-in, forse potremmo dare la nostra prima occhiata a Black Panther: Wakanda Forever nel prossimo futuro, sperando che un trailer non sia troppo lontano a questo punto.