Jujutsu Kaisen è uno dei manga Shonen soprannaturali più seguiti del momento. Il manga di Gege Akutami è caratterizzato da stregoni fortissimi, che devono affrontare molti spiriti maledetti, noti anche come maledizioni. Sono una razza di esseri spirituali manifestati dall’energia maledetta. Sono il risultato delle emozioni negative che fluiscono dagli umani.

L’origine delle maledizioni è pressoché sconosciuta. Tuttavia, si può supporre che, poiché l’energia maledetta deriva da emozioni negative, le maledizioni sono sempre esistite insieme all’umanità.

Le maledizioni vengono create quando l’energia maledetta fuoriesce dagli umani a causa delle loro emozioni.

Luoghi popolati come scuole e ospedali sono punti caldi per sopportare l’esistenza delle maledizioni perché molte emozioni negative sono associate ai ricordi di quei luoghi. Questo stesso concetto si applica alla paura e all’odio collettivo dell’umanità.

I sentimenti negativi di lunga data come il rapporto dell’umanità con le piaghe e i disastri naturali si traducono in una raccolta di energia maledetta. A volte può essere così massiccia che gli spiriti maledetti manifestati, hanno una coscienza correlata a quei sentimenti.

Ad esempio, la paura e il trattamento delle foreste da parte dell’umanità ha portato direttamente a Hanami, uno spirito maledetto di grado speciale molto intelligente, che vuole liberare la terra dagli esseri umani per proteggere le foreste e gli alberi da loro.

I corpi degli spiriti maledetti sono interamente costituiti da energia maledetta e la loro esistenza metafisica rende impossibile per i non stregoni percepirli o toccarli.

Proprio come gli stregoni, sono in grado di usare una moltitudine di abilità legate alla maledizione, la maggior parte delle quali sono tecniche maledette uniche per la maledizione specifica. In questa discussione andremo ad analizzare ed elencare le 5 maledizioni più potenti in Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen – Le 5 maledizioni più potenti

Jujutsu Kaisen – Le 5 maledizioni più potenti

5) CHOSO

Choso è una maledizione che rientra nella categoria conosciuta come “Uteri maledetti”. Sono entità che esistono come un ibrido tra maledizione e umano, Nascono da una donna dopo esperimenti commessi oltre un secolo prima dell’inizio della storia dal malvagio stregone Noritoshi Kamo.

Choso è il fratello di Kechizu ed Eso. Come Eso, appare più umano di Kechizu, ed è anche molto protettivo nei confronti dei suoi fratelli. Ha forti poteri intuitivi in quanto riesce a capire subito della morte dei due fratelli per mano di Yuji e Nobara. Sebbene le sue capacità non siano ancora state rivelate, probabilmente ha ereditato le stesse tecniche del sangue dei suoi fratelli. Come fratello maggiore, è presumibilmente il più potente dei tre.

Jujutsu Kaisen – Le 5 maledizioni più potenti

4) HANAMI

Hanami è una maledizione di grado speciale non registrato. A prima vista, non sembra intimidatorio o forte come alcune delle altre Maledizioni, ma l’apparenza può ingannare. Hanami infatti è una delle Maledizioni più forti della serie che si prende cura del pianeta ed è irritato dagli abusi che gli umani hanno fatto alla terra.

Questa rabbia alimenta il suo potere. Capace di evocare grandi quantità di energia maledetta, Hanami è stato in grado di sconfiggere Toge, Noritoshi, Megumi e Maki prima che Yuji e Aoi riuscissero a raggiungere una situazione di stallo con la loro forza combinata. Quindi di sicuro Hanami non è una maledizione da prendere alla leggera.

3) MAHITO

Anche Mahito fa parte delle Maledizioni di grado speciale non registrato. È uno dei principali antagonisti della serie il cui obiettivo è sradicare l’umanità e inaugurare una nuova era dominata da spiriti maledetti. Mahito appare umano anche se il suo corpo è ricoperto da numerose cicatrici, ma non c’è nulla di umano in lui. Crede che la vita non abbia alcun valore o significato, dunque tutti dovrebbero fare ciò che vogliono.

Questa mentalità sembra derivare dalla sua capacità di percepire e manipolare le anime che gli permette di vedere l’anima, e per estensione il cuore, come nient’altro che un oggetto. È in grado di rimodellare le anime con la sua tecnica maledetta, cosa che fa senza scrupoli.

Gli effetti che ne conseguono sono orribili poiché crea pupazzi disumani che eseguono i suoi ordini. È ancora giovane, e quindi non forte come Jogo o Hanami, ma è intelligente e creativo, e ha dimostrato di saper tenere testa agli stregoni più forti.

2) RIKA

Rika non era una Maledizione, ma una bambina e migliore amiche di Yuta. Tuttavia sfortunatamente perde la vita in un incidente stradale. Dopo la sua morte, è stata accidentalmente maledetta da Yuta ed è diventata uno spirito vendicativo di grado speciale che lo perseguita come un’entità guardiana.

La quantità di energia malefica che possiede è immensa ed è anche così pericolosa da attirare l’attenzione di Geto, che desiderava catturarla per aggiungerla alla sua collezione di potenti spiriti maledetti. Il suo potere è tale da essere definita la “Regina delle Maledizioni”.

1) SUKUNA

Una maledizione di livello speciale che è considerato l’indiscusso “Re delle maledizioni”. Era così forte che non poteva essere completamente distrutto, quindi le sue 20 dita sono state sigillate e nascoste per 1000 anni. Sukuna può evocare quantità incredibili di energia maledetta e persino una delle sue dita può trasformare una normale Maledizione in un grado speciale.

Attualmente, è “l’ospite” del protagonista Yuji Itadori, dopo aver mangiato una delle sue dita. Il suo obiettivo è quello di ottenere il controllo completo sul corpo di Yuji e tornare a diffondere il caos.