Nel manga di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha dato vita ad un mondo pieno di personaggi misteriosi e caratterizzati da peculiarità fisiche e comportamentali distintive. Questo si può semplificare considerando tre macrocategorie dove rientrano determinati personaggi. Ci sono quelle degli stregoni, degli spiriti maledetti e delle persone comuni.

In questa discussione l’attenzione verrà esclusivamente posta sugli stregoni e saranno elencati i 10 stregoni più potenti del manga. Gli stregoni sono persone dotate di energia malefica. Alcuni stregoni di livello elevato, possono godere di una forma avanzata di tecnica maledetta. Questa si chiama espansione del dominio.

L’espansione del dominio permette di usare l’energia malefica per costruire una dimensione all’interno della quale le abilità combattive dello stregone che la evocarla aumentano, garantendogli una maggiore potenza ed efficacia nello scontro in battaglia.

Di seguito ecco la classifica che si basa sulle valutazioni di quanto mostrato fino ad adesso nella serie.

Jujutsu Kaisen – I 10 stregoni più potenti

Satoru Gojo Yuta Okkotsu Suguru Geto Kinji Hakari Megumi Fushiguro Yuji Itadori Kento Nanami Yoshinobu Gakuganji Nobara Kugisagi Toge Inumaki

10) TOGE INUMAKI

Inumaki fa parte di una famiglia importante di stregoni e ha ereditato la tecnica maledetta definita “Cursed Speech” (Parola maledetta). Infatti il semplice pronunciare una parola induce l’avversario a fare quanto dice. Dunque non lo si sente mai parlare normalmente e comunica pronunciando ingredienti legati al sushi. È inserito in questa posizione per via della sua precaria resistenza in battaglia.

9) NOBARA KUGISAGI

Fa parte del gruppo di Yuji e Megumi. La resistenza fisica e il suo impeto battagliero la rendono pericolosa. Al momento classificata come stregone di terzo livello, ha dato prova del suo potere sconfiggendo diverse maledizioni con martello chiodi e una bambola vodoo.

8) YOSHINOBU GAKUGANJI

Parliamo del preside della scuola di Kyoto ed è il primo a voler fare uccidere Yuji Itadori dopo aver ingerito il dito maledetto di Sukuna. È uno stregone di altissimo livello che è riuscito a sconfiggere uno stregone di primo livello come Masamichi Yaga.

La sua tecnica innata lo vede utilizzare il suo corpo come amplificatore umano. Suonando una chitarra elettrica produce e scaglia la sua energia maledetta in battaglia.

7) KENTO NANAMI

Nonostante Nanami non sia ai livelli degli stregoni di livello massimo è tra i migliori in assoluto nel controllo dell’energia maledetta. Contro Mahito infatti ha dato prova non solo di tenergli testa ma anche di portare a segno i suoi attacchi.

La sua tecnica innata è nota come Ratio. Questa gli permette di creare con la forza un punto debole da sfruttare. In questo modo Nanami può tagliare gli avversari con la sua caratteristica lama smussata.

6) YUJI ITADORI

Il protagonista della serie. Considerato un vero e proprio pozzo di energia, è il contenitore del Re delle maledizioni, Sukuna. Dotato di una resistenza fisica fuori dal comune riesce a controllare il suo ospite, dopo aver mangiato il suo dito maledetto.

Grazie alla sua abilità nel controllo delle arti marziali e manipolazione dell’energia maledetta viene considerato alla pari di molti stregoni di livello 1.

5) MEGUMI FUSHIGURO

Potrebbe, con il suo potenziale, occupare una posizione più alta, ma prima si attende di vedere il suo pieno potenziale all’opera. Megumi è considerato uno stregone dal potenziale incredibile non solo da Gojo, che è tutto dire, ma persino da Sukuna. Non a caso è già considerato come stregone di livello 2.

È in grado di usare i suoi attacchi fisici in combinazione con il suo shikigami per intrappolare il suo avversario.

4) KINJI HAKARI

Basti pensare che il più forte stregone del mondo, Satoru Gojo, lo consideri, insieme a Yuta Okkotsu, lo stregone che un giorno potrà fronteggiare il suo potere se non superarlo.

È un giocatore d’azzardo e questo riflette anche il suo potere dell’espansione del dominio. Infatti Hakari può manipolare la probabilità ottenendo i cosiddetti jackpot. Quando ne ottiene uno, riceve un’improvvisa sferzata di energia che lo rende fortissimo. Così facendo può usare il suo dominio ancora una volta. Può continuare a usarlo per tutto il tempo che vuole se continua a vincere jackpot. Quindi può creare un ciclo infinito di attacchi.

3) SUGURU GETO

Geto è uno stregone di elevata potenza che ha un legame con Gojo poiché entrambi frequentavano la scuola di Tokyo. A causa del suo odio nei confronti dei non stregoni è diventato un utilizzatore di maledizioni.

Poco è stato mostrato del potenziale del personaggio ma è il villain del film di Jujutsu Kaisen. Di fatto qui da’ un assaggio del suo potere che si basa fondamentalmente sull’appropriarsi delle maledizioni e collezionarle in una piccola sfera.

È quello che tenta di fare contro Yuta, in quanto interessato a sottrargli la maledizione dello spirito vendicativo di Rika.

2) YUTA OKKOTSU

Yuta è il protagonista principale del film Jujutsu Kaisen 0 dove mostra i suoi poteri straordinari. Ragazzo molto timido, solitario e vittima di bullismo, Yuta non è riuscito a legare con altre persone a causa di Rika.

Rika è l’amica di infanzia a cui è legato. Dopo la sua scomparsa è diventata la maledizione in parte fonte del suo potere immenso.

Yuta convive dunque con lo spirito vendicativo di Rika che lo tormenta e non riesce a controllare. Infatti, inizialmente considerato uno stregone di quarto livello, viene registrato subito di livello speciale.

1) SATORU GOJO

Gojo senza dubbi è lo stregone più forte, classificato come stregone di grado speciale. Come maestro della scuola degli stregoni di Tokyo, si dedica allo sviluppo di ottimi studenti promettenti.

Gojo è molto imprevedibile. Infatti con i suoi studenti, amici e anche colleghi non fa altro che scherzare ed essere allegro. Tuttavia basta vederlo in azione contro i suoi nemici per capire perché sia al primo posto.

Quando fronteggia un avversario che ritiene debole si comporta in modo apatico e questo è dettato dalla sua estrema e cieca fiducia nelle sue capacità e abilità. Tra queste una delle più spettacolari e potenti si chiama “Infinito“. Il vero potere de l’Infinito è quello di rallentare le cose. Quando l’avversario cerca di colpire Satoru, la persona o l’oggetto in questione colpisce invece l’infinito.