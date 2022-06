Jujutsu Kaisen: il nuovo libro vuole insegnare inglese

Jujutsu Kaisen è una delle serie più seguite dagli appassionati, i quali seguono la storia di Yuji Itadori che combatte contro le forze esterne e convive con il re delle maledizioni Sukuna dopo aver mangiato il suo dito maledetto.

Dopo la prima stagione di Studio MAPPA, la serie di Akutami ha riscosso un enorme successo. Questo succede spesso tra le serie manga dove l’adattamento animato conquista tantissimi appassionati che spingono il franchise a nuove vette.

Per quanto riguarda Jujutsu Kaisen però c’è anche il film prequel che è arrivato nelle sale, Jujutsu Kaisen 0. Questo lungometraggio si focalizza sul protagonista che, proprio come Itadori, condivide il suo corpo con un altro essere vivente. Si parla di Yuta Okkotsu che ha abilità e retroscena molto diversi da Yuji.

Oggi parliamo però del fatto che arriverà di un nuovo libro che aiuterà i lettori ad imparare la lingua inglese.

L’aggiornamento arriva dall’insider Kaikaikitan che ha condiviso direttamente sulla propria pagina Twitter i dettagli sul prossimo libro di Jujutsu Kaisen.

Questo libro vedrà gli studenti stregoni aiutare a insegnare l’inglese ai fan. Il libro arriverà quest’estate mentre la serie si prepara a tornare con la seconda stagione il prossimo anno nel 2023.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

“Learn English with Jujutsu Kaisen!” will be released on August 4th, 2022!

You can read and learn about the famous lines and special techniques of Jujutsu Kaisen characters in English along with illustrations! pic.twitter.com/Bi92O3tGux

— shiro (@kaikaikitan) June 16, 2022