Jujutsu Kaisen: qual è la scommessa fatta da Hakari?

Jujutsu Kaisen nel capitolo più recente ha mostrato le abilità di Hakari e ne abbiamo anche parlato recentemente. La sua forza e la sua abilità sono incredibili al punto che Gojo stesso ha una buonissima considerazione di lui. E questo è già tutto dire.

Ora pero tornado ad Hakari, lo stregone sta preparando una delle sue più grandi scommesse nella colonia numero 2 di Tokyo.

Il suo primo combattimento nel Culling Game si è concluso abbastanza rapidamente. Questo ha anticipato cosa poteva fare la sua espansione del dominio. Tuttavia l’ultimo capitolo della serie ha rivelato che in realtà è solo un trucco che si lega al vero potere di Hakari.

Grazie alla sua espansione del dominio basata sul gioco, Hakari potrebbe essere potenzialmente invincibile. Infatti le ultime pagine del nuovo capitolo della serie mostrano lo stregone che cerca di raggiungere questo stato invincibile ancora una volta.

Per farlo scatena rapidamente una nuova espansione del dominio poco dopo aver usato la tecnica prima.

In precedenza si è ipotizzato che l’espansione del dominio di Hakari lo ha pesantemente coinvolto. Dato che il suo poter si basa sul gioco di azzardo, deve sempre correre il rischio e sperare di vincere sempre un jackpot per usarlo al massimo delle sue potenzialità.

Il capitolo 186 di Jujutsu Kaisen spiega che il vero trucco del potere di Hakari è quello che succede dopo aver ottenuto un jackpot.

Non solo raggiunge uno stato in cui non può essere ucciso, ma l’energia e la forza maledette di Hakari sono completamente reintegrate. Di conseguenza è capace di usare la sua espansione di dominio tutte le volte che vuole finché continua a vincere jackpot.

Come ci si aspetterebbe, cerca di usarlo ancora una volta contro Kashimo. Ma la scommessa è con la tecnica stessa. Mentre è stato implicito che Hakari ottiene sempre il jackpot che cerca, c’è sempre la possibilità che il procedimento non vada come si aspetta.

Kashimo è uno dei combattenti più letali nel Culling Game in assoluto. Questo non va dimenticato soprattutto se si pensa a come ha ridotto Panda.

Se per caso Hakari non ottiene il jackpot che cerca, c’è una maggiore possibilità che Kashimo ne approfitti per passare a un contrattacco letale.