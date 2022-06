Jujutsu Kaisen: perché Hakari è considerato tra i combattenti più forti?

Jujutsu Kaisen è tra i manga più seguiti degli ultimi anni e Gege Akutami accompagna i lettori che seguono le vicende di Itadori, nei violenti scontri che caratterizzano il Culling Game.

Di recente abbiamo riportato l’ingresso in scena di Panda, il quale però si è ritrovato ad affrontare quello che viene considerato il nemico più forte, Kashimo.

Ora però l’attenzione si sposta su Hakari, che con Panda si è fatto strada attraverso la Colonia n.2 di Tokyo.

Come mai Hakari è considerato il nemico più forte da affrontare?

Il personaggio nel suo primo combattimento della serie ha scatenato il suo potenziale. L’ultimo capitolo della serie ha finalmente rivelato il motivo per cui è considerato uno degli stregoni più forti della serie in generale.

Satoru Gojo afferma che Hakari era uno dei pochi studenti su cui poteva fare affidamento in termini di forza in caso di sua assenza.

Ora dopo l’incidente di Shibuya, Hakari si è fatto strada nella serie e il Culling Game mostra ciò che può fare.

Il nuovo capitolo della serie lo mette a confronto contro un avversario davvero tosto, Hajime Kashimo.

Alcune anticipazioni hanno descritto la natura ruvida della sua energia maledetta contro cui è difficile combattere.

Il segreto della sua tecnica è il fatto che potrebbe godere di pozze potenzialmente illimitate da cui attingere forza grazie alla sua espansione del dominio.

Il capitolo 186 di Jujutsu Kaisen riprende dal precedente cliffhanger quando Hakari affronta Kashimo.

Presto Hakari si potenzia con un’ondata di energia maledetta che lo rende fortissimo.

Non si limita solo a questo in quanto attiva di riflesso la tecnica della maledizione inversa all’interno del suo corpo per evitare che il suo corpo ceda sotto la pressione della sua energia.

Quando Hakari ottiene un jackpot con la sua espansione di dominio, dopo un certo tempo riceve un’improvvisa sferzata di energia che lo rende fortissimo. Così facendo può usare il suo dominio ancora una volta.

Può continuare a usarlo per tutto il tempo che vuole se continua a vincere jackpot e quindi può continuare indefinitamente.

Vedremo se ci sarà o meno un limite nella forza di Hakari, ma questa spiegazione spiega perché la considerazione di Gojo e Yuta sia così alta.