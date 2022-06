Jujutsu Kaisen sarà doppiato in italiano su Crunchyroll – Discutiamone

Durante gli scorsi mesi la piattaforma streaming che punta ad ampliare con tantissime novità varie il suo catalogo, Crunchyroll, ha confermato che gli anime più seguiti e amati dal pubblico nostrano, saranno doppiati anche in italiano. La conferma sta avvenendo passo dopo passo e gli aggiornamenti arrivano a vista d’occhio.

Stando agli ultimi aggiornamenti non solo l’anime dedicato alle battaglie tra Stregoni sarà doppiato, ma anche The Rising of The Shield Hero, Ranking of Kings e My Dress Up Darling.

Gli appassionati di queste trasposizioni animate saranno contenti, visto e considerato che non tutti apprezzano, o sono abituati ad ascoltare il giapponese e leggere i sottotitoli. Intanto la piattaforma streaming ha ascoltato il volere del pubblico riguardo ad un ampliamento del servizio, a proposito di caricare anime in lingua nostrana.

Tra le novità più rilevanti troviamo senza ombra di dubbio Jujutsu Kaisen, che conferma la produzione della prima stagione dell’anime completamente in italiano. Non avevamo dubbio alcuno su questa notizia, dato il successo del film prequel Jujutsu Kaisen 0, arrivato nelle sale italiane proprio grazie a Dynit e Crunchyroll, ha avuto una sua versione in italiano.

La conseguente conferma di un doppiaggio nella nostra lingua a proposito del film, ha concesso un accesso molto più amplio al pubblico potenziale della produzione, dato che alcuni di certo potevano essere infastiditi dalla sola presenza dei sottotitoli, che per alcuni è sinonimo di “un’esperienza a metà”, specie se si parla della sale.

La petizione di qualche mese fa a proposito del doppiaggio in italiano di Attack on Titan, precisamente la quarta stagione dell’anime, ha decisamente funzionato e influito sul tutto il catalogo anime, dato il passaggio in esclusiva proprio su Crunchyroll, che al momento propone la serie solamente in giapponese con sottotitoli vari in tutte le lingue.

L’influenza passo dopo passo ha fatto capire all’azienda il volere del pubblico e che quindi, vale decisamente la pena offrire un prodotto accessibile a tutti, in vista della crescita esponenziale del pubblico vicino a manga e anime, che presto potrebbe addirittura abbracciare un pubblico nuovo, che mai si sarebbe avvicinato a un prodotto del genere, proprio come avvenuto con l’incredibile fenomeno concerne alle pellicole e fumetti Marvel e DC.