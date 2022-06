Jujutsu Kaisen 0: il film anime rimane nelle sale cinematografiche italiane!

Jujutsu Kaisen 0 è stato uno dei 10 film anime più visti di sempre in Giappone, confermando e trasportando anche nel nostro Paese e in tutto il mondo, il meraviglioso medium d’intrattenimento anime, che finalmente ha rotto e sdoganato tutti i pregiudizi acquisti nel corso degli anni.

Dopo Demon Slayer – Il Treno Mugen, ammiriamo ancora una volta una pellicola anime nei nostri cinema, con un evento che fortunatamente è stato prolungato dalla distribuzione.

Previsto inizialmente in un arco complessivo di qualche giorno, ovvero dal 9 al 15 giugno, Nexo Digital conferma la presenza estesa nelle sale nostrane del film, tramite un post Facebook condiviso qualche attimo fa, il post cita:

Dopo aver conquistato il botteghino italiano accanto a Jurassic World e Top Gun Maverick, portando al cinema oltre 90.000 spettatori in una settimana, JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE TORNA NELLE SALE! Ai primi posti per una settimana di fila, l’anime da record prosegue in programmazione al cinema anche nei prossimi giorni!

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.it.

Da come avete potuto leggere il successo è stato davvero incredibile e ovviamente la distribuzione ha voluto aumentare la presenza del film prequel nelle sale nostrane fino a domenica 19 giugno 2022, confermando l’enorme valenza di questo medium audio/visivo in Italia.

Jurassic World e Top Gun Maverick, da come leggete dal post sono stati destreggiati da Jujutsu Kaisen 0 in maniera davvero pregevole e nonostante si parli di piccoli record, non serve dire l’importanza e la valenza di questi successi sul nostro territorio, dato che così facendo ha spianato un futuro importante per le prossime produzioni.

Il manga di Gege Akutami è stato, ed è un successo incredibile sul suolo nipponico e proprio per questo chi si occupa dell’animazione giapponese in Italia, ha preso la palla al balzo, per offrire sempre e comunque un servizio utile e variegato, alle solite pellicole presenti nelle sale.

Il film nella sua terra natia è uno dei 50 lungometraggi più importanti di sempre, e questo la dice anche lunga su eventuali sequel e spin-off del franchise.